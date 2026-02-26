Racing igualó 1-1 frente al líder Independiente Rivadavia por la fecha 7 del Torneo Apertura. Matías Fernández marcó para la visita y Conechny lo empató.

Racing, con uno menos, se lo empató a Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda

En el Cilindro de Avellaneda, Racing Club igualó 1-1 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza por la séptima fecha del Liga Profesional de Fútbol. El conjunto de Gustavo Costas jugó con un hombre menos desde la media hora del primer tiempo y, aun así, logró empatarlo en el tramo final ante el líder de la Zona B.

El arranque fue intenso y friccionado, con mucha disputa en la mitad de la cancha. Racing intentó asumir el protagonismo, pero se encontró con un rival ordenado, que presionó alto y no le permitió progresar con claridad.

Boca recibe a Racing en un partido con mucho en juego

A los 19 minutos, Matko Miljevic vio la primera amarilla y comenzó a condicionarse. El partido se tornó cada vez más físico, con infracciones reiteradas y poco juego asociado. La Academia insinuó con alguna pelota parada, pero sin profundidad.

El punto de quiebre llegó a los 30 minutos: Miljevic cometió una nueva falta en mitad de cancha y el árbitro Darío Herrera le mostró la segunda amarilla, dejando al local con diez hombres. Como si fuera poco, diez minutos después Adrián “Maravilla” Martínez debió salir lesionado por un problema en el tobillo y fue reemplazado por Tomás Conechny.

Con uno menos y sin su centrodelantero titular, Racing se replegó y apostó a resistir hasta el descanso. Independiente Rivadavia manejó la pelota en el cierre del primer tiempo, aunque sin generar situaciones claras ante un equipo que priorizó el orden defensivo.

Racing independiente rivadavia 1 Racing, con uno menos, se lo empató a Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda

Segundo tiempo

En el complemento, el conjunto mendocino salió decidido a aprovechar la superioridad numérica. Apenas comenzado el período, Cambeses salvó a Racing tras un remate peligroso. El aviso fue antesala del gol: a los 7 minutos, Matías Fernández encontró espacio en el área y definió para el 1-0 visitante.

El líder de la zona parecía tener el partido controlado, pero Racing no se resignó. Con el ingreso de Baltasar Rodríguez y Matías Zaracho buscó mayor movilidad, mientras que Gabriel Rojas se proyectó con insistencia por el sector izquierdo.

A los 27 minutos, Marco Di Césare estuvo cerca del empate con un remate que se estrelló en el travesaño. La Academia empujó con más voluntad que claridad, acumuló córners y comenzó a arrinconar a su rival.

La recompensa llegó a los 32 del complemento: tras una pelota detenida, Tomás Conechny apareció solo por arriba y metió un cabezazo certero para el 1-1. El Cilindro explotó y el partido se abrió en el cierre.

Independiente Rivadavia intentó responder con variantes desde el banco y alguna aproximación por las bandas, pero Racing, pese al desgaste, sostuvo el resultado con firmeza. En los minutos finales hubo centros, despejes y tensión hasta el pitazo final.

Con carácter y en inferioridad numérica durante más de una hora, la Academia rescató un punto valioso ante el puntero. El empate lo mantiene expectante, aunque todavía fuera de la zona de clasificación, mientras que los mendocinos dejaron escapar la chance de despegarse en lo más alto.