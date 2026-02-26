Uno Entre Rios | La Provincia | Banco

La Fundación Banco Entre Ríos y el Consejo General de Educación de la provincia articulan acciones conjuntas

El banco y la provincia iniciaron su agenda de trabajo para 2026, consolidando una alianza estratégica orientada al fortalecimiento del sistema educativo.

26 de febrero 2026 · 18:45hs
Presentes: Carlos Cuenca; la presidente de Fundaciones Grupo Petersen

Prensa Banco Entre Ríos.

Presentes: Carlos Cuenca; la presidente de Fundaciones Grupo Petersen, Hilda Callegaro; y el vicepresidente de la Fundación Banco Entre Ríos, Ovidio Vitas

La Fundación Banco Entre Ríos y el Consejo General de Educación (CGE) de la provincia iniciaron su agenda de trabajo conjunta para 2026, consolidando una alianza estratégica orientada al fortalecimiento del sistema educativo entrerriano. Del encuentro participaron el presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca; la presidente de Fundaciones Grupo Petersen, Hilda Callegaro; y el vicepresidente de la Fundación Banco Entre Ríos, Ovidio Vitas, quienes presentaron las principales líneas de acción previstas para el año.

La articulación público-privada sostenida entre ambas instituciones prevé dar continuidad y profundizar programas que ya se encuentran en marcha, con especial énfasis en la transformación de la escuela secundaria, y acciones dirigidas al fortalecimiento de la educación técnica en la provincia.

El hospital San Martín incorporó por primera vez una camilla de transferencia, con una inversión de $39 milones, para reforzar la bioseguridad en quirófano

Hospital San Martín: se incorporó una camilla de transferencia

El ingeniero Javier Macchi, rector electo de la Universidad del Gran Rosario (UGR) para el período 2025 - 2029 y actual presidente de la Fundación del Gran Rosario, visitó Paraná este jueves 26 de febrero para formalizar el acuerdo estratégico con el municipio que beneficiará directamente a la comunidad estudiantil local.

La Universidad del Gran Rosario y el municipio de Paraná firmaron un convenio para realizar prácticas profesionales

En ese sentido se continuará con el programa Red de Escuelas que Transforman, el cual en 2025 alcanzó a 195 escuelas, 185 directivos y 1.573 docentes, consolidando una red colaborativa orientada a la mejora institucional.

El programa, cuyos objetivos son fortalecer los procesos de innovación y mejora en las escuelas secundarias, potenciar las capacidades de gestión de los equipos directivos y contribuir a la mejora de los aprendizajes en lengua y matemática, continuará en 2026, en su tercer año, con acciones orientadas a profundizar el trabajo realizado por las instituciones educativas, y consolidar las estrategias implementadas, ampliando el acompañamiento a los equipos directivos y docentes.

El presidente del Consejo expresó: “La articulación con la Fundación Banco Entre Ríos nos permite potenciar las políticas educativas que venimos desarrollando en la provincia, sumando capacidades, experiencia y recursos en favor de nuestras escuelas. Este trabajo conjunto fortalece especialmente a la escuela secundaria y a la educación técnica, dos ejes estratégicos para garantizar más y mejores oportunidades para nuestros estudiantes. Estamos convencidos de que el camino es el del diálogo, la planificación compartida y el compromiso sostenido con la mejora de los aprendizajes”.

Por su parte, Hilda Callegaro destacó la importancia del trabajo colaborativo: “trabajar en alianza es fundamental para que podamos lograr resultados de impacto para nuestras comunidades. Es nuestro deseo continuar trabajando junto al Consejo General de Educación para seguir fortaleciendo la educación de la provincia, acompañando a los educadores en esta gran y loable tarea”.

En paralelo, en el marco del programa Fortalecimiento de la Educación Técnica, el Banco Entre Ríos y su Fundación, junto al Consejo General de Educación y al Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), desarrollarán este año una formación destinada a escuelas técnicas y agrotécnicas de la provincia, con el objetivo de fortalecer la vinculación entre el sistema educativo y el ámbito laboral.

Asimismo, los Bancos del Grupo Petersen continuarán acompañando proyectos orientados a generar vínculos con el entramado productivo para desarrollar capacidades laborales y técnicas que favorezcan la empleabilidad y el crecimiento industrial del país.

Fundación Banco Entre Ríos

Con estas acciones, la Fundación Banco Entre Ríos reafirma su compromiso de generar oportunidades educativas, productivas y culturales, promoviendo alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo de las comunidades entrerrianas.

Banco Banco Entre Ríos Provincia
Noticias relacionadas
OSER deberá cubrir en forma gratuita un medicamento esencial para una afiliada con cáncer.

La Femer rechazó la propuesta de OSER y amenaza con cortar la atención a afiliados

El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes del mes de febrero, a activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos

El cronograma de pagos a la administración pública de Entre Ríos comienza este sábado

la vieja usina abrio la inscripcion a talleres de teatro, canto y bachata

La Vieja Usina abrió la inscripción a talleres de teatro, canto y bachata

Entre Ríos: jueves sin anuncio de lluvias con una máxima de 29 grados

Entre Ríos: jueves sin anuncio de lluvias con una máxima de 29 grados

Ver comentarios

Lo último

Racing, con uno menos, se lo empató a Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda

Racing, con uno menos, se lo empató a Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate empata con Banfield

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate empata con Banfield

Unión de Santa Fe sorprendió a Sarmiento en Junín

Unión de Santa Fe sorprendió a Sarmiento en Junín

Ultimo Momento
Racing, con uno menos, se lo empató a Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda

Racing, con uno menos, se lo empató a Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate empata con Banfield

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate empata con Banfield

Unión de Santa Fe sorprendió a Sarmiento en Junín

Unión de Santa Fe sorprendió a Sarmiento en Junín

La Fundación Banco Entre Ríos y el Consejo General de Educación de la provincia articulan acciones conjuntas

La Fundación Banco Entre Ríos y el Consejo General de Educación de la provincia articulan acciones conjuntas

Según la Unión de Kiosqueros argentinos, en el país cierran 50 kioscos por día

Según la Unión de Kiosqueros argentinos, en el país cierran 50 kioscos por día

Policiales
Hallaron culpable al hombre que mató a su hijo de un tiro en Concordia

Hallaron culpable al hombre que mató a su hijo de un tiro en Concordia

La defensa de Airaldi volvió a pedir la suspensión del juicio por narcotráfico

La defensa de Airaldi volvió a pedir la suspensión del juicio por narcotráfico

Ruta 32: joven murió tras choque entre moto y auto

Ruta 32: joven murió tras choque entre moto y auto

Presunto plan para matar a juez, fiscal y ministro: La actitud de Celis fue valiente, dijo su abogado

Presunto plan para matar a juez, fiscal y ministro: "La actitud de Celis fue valiente", dijo su abogado

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

Ovación
En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate empata con Banfield

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate empata con Banfield

Racing, con uno menos, se lo empató a Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda

Racing, con uno menos, se lo empató a Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda

Unión de Santa Fe sorprendió a Sarmiento en Junín

Unión de Santa Fe sorprendió a Sarmiento en Junín

Argentina firme en el Panamericano de Colombia

Argentina firme en el Panamericano de Colombia

Futsal: comienza este fin de semana la temporada 2026

Futsal: comienza este fin de semana la temporada 2026

La provincia
La Fundación Banco Entre Ríos y el Consejo General de Educación de la provincia articulan acciones conjuntas

La Fundación Banco Entre Ríos y el Consejo General de Educación de la provincia articulan acciones conjuntas

Hospital San Martín: se incorporó una camilla de transferencia

Hospital San Martín: se incorporó una camilla de transferencia

La Universidad del Gran Rosario y el municipio de Paraná firmaron un convenio para realizar prácticas profesionales

La Universidad del Gran Rosario y el municipio de Paraná firmaron un convenio para realizar prácticas profesionales

La Femer rechazó la propuesta de OSER y amenaza con cortar la atención a afiliados

La Femer rechazó la propuesta de OSER y amenaza con cortar la atención a afiliados

El cronograma de pagos a la administración pública de Entre Ríos comienza este sábado

El cronograma de pagos a la administración pública de Entre Ríos comienza este sábado

Dejanos tu comentario