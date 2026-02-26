Hallaron culpable al hombre que mató a su hijo de un tiro en Concordia

Un jurado popular declaró culpable a Jorge Miño por el homicidio de su hijo ocurrido en 2023. La audiencia de cesura se realizará el 4 de marzo.

El homicidio ocurrió en el barrio Las Colinas de Concordia.

Luego de cuatro jornadas de debate, un jurado popular reunido hoy en Concordia declaró culpable a Jorge Miño, por considerarlo autor del homicidio de su hijo Joel, de 18 años. El hecho ocurrió el 10 de diciembre de 2023 en el barrio Las Colinas. El joven recibió un disparo.

Conocido el veredicto del jurado en el salón de la Seccional Concordia del Colegio de la Abogacía, el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Maximiliano Otto Larocca Rees, anunció que la audiencia de cesura -durante la cual las partes brindarán sus argumentos sobre la pena que deberá cumplir el imputado-, se realizará el miércoles 4 de marzo, a las 8, en los Tribunales de Concordia.

La defensa de Airaldi volvió a pedir la suspensión del juicio por narcotráfico

Durante el debate el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal Daniela Montangie, en tanto que el defensor oficial Eduardo Garay asistió al imputado Miño, quien seguirá cumpliendo prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 3 hasta que la sentencia quede firme.

Se trató del juicio por jurados número 154 realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.