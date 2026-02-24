Uno Entre Rios | Escenario | No Te Va Gustar

No Te Va Gustar anunció su gira y confirmó shows en Entre Ríos

No Te Va Gustar anunció una nueva gira por la Argentina y confirmó que en septiembre tocará en Paraná y en Gualeguaychú

24 de febrero 2026 · 13:11hs
No Te Va Gustar anunció su gira y confirmó shows en Entre Ríos

No Te Va Gustar anunció una nueva gira por la Argentina y confirmó que en septiembre incluirá dos fechas en Entre Ríos. La información se conoció a través de un posteo publicado en su cuenta oficial de X, donde la banda detalló que se presentará en Paraná y en Gualeguaychú, además de otras ciudades del país.

No Te Va Gustar

El anuncio generó inmediata repercusión entre seguidores entrerrianos, que comenzaron a consultar por los escenarios elegidos y las fechas exactas. Hasta el momento, el grupo no informó los lugares ni el cronograma completo de las presentaciones en la provincia.

despues de mas de dos decadas, arbol regresa a parana

Después de más de dos décadas, Árbol regresa a Paraná

invitan a una nueva funcion de cine bajo las estrellas en parana

Invitan a una nueva función de Cine bajo las Estrellas en Paraná

La gira forma parte del recorrido que la banda uruguaya realizará por distintos puntos del país durante el segundo semestre. Con una trayectoria consolidada en la región y un vínculo fuerte con el público argentino, cada visita de No Te Va Gustar despierta interés y activa la expectativa por la venta de entradas.

En Paraná y Gualeguaychú, los fans aguardan ahora la confirmación oficial de los detalles logísticos para organizar el reencuentro con una de las bandas más convocantes del rock rioplatense.

LEER MÁS: La Bunker Club: un espacio hecho por y para la comunidad

No Te Va Gustar Entre Ríos Paraná Gualeguaychú
Noticias relacionadas
presentan el colectivo cultura por la memoria en la facultad de humanidades de la uader

Presentan el colectivo Cultura por la Memoria en la Facultad de Humanidades de la UADER

el regreso de palito ortega a parana

El regreso de Palito Ortega a Paraná

El Cuarteto de Nos tocará en Paraná

El Cuarteto de Nos tocará en Paraná

murio mauricio fernandez, percusionista de pont a bailar

Murió Mauricio Fernández, percusionista de Pont a Bailar

Ver comentarios

Lo último

Después de más de dos décadas, Árbol regresa a Paraná

Después de más de dos décadas, Árbol regresa a Paraná

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Ultimo Momento
Después de más de dos décadas, Árbol regresa a Paraná

Después de más de dos décadas, Árbol regresa a Paraná

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Gimnasia de Concepción conoce a sus rivales en la temporada 2026 del Torneo Federal A

Gimnasia de Concepción conoce a sus rivales en la temporada 2026 del Torneo Federal A

Senado: LLA cedió la vicepresidencia a peronistas aliados

Senado: LLA cedió la vicepresidencia a peronistas aliados

Policiales
Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Paraná: anulan selección de jurado popular y dictan prisión preventiva para uno de los acusados

Paraná: anulan selección de jurado popular y dictan prisión preventiva para uno de los acusados

Daniel Tavi Celis fue trasladado a la cárcel de Paraná

Daniel "Tavi" Celis fue trasladado a la cárcel de Paraná

Ovación
Gimnasia de Concepción conoce a sus rivales en la temporada 2026 del Torneo Federal A

Gimnasia de Concepción conoce a sus rivales en la temporada 2026 del Torneo Federal A

Concepción del Uruguay recibirá al TC Mouras este fin de semana

Concepción del Uruguay recibirá al TC Mouras este fin de semana

La Selección Argentina conoce a sus rivales en la Super Ronda del Campeonato Panamericano

La Selección Argentina conoce a sus rivales en la Super Ronda del Campeonato Panamericano

Se conoció cómo se disputará el Torneo Dos Orillas de Damas 2026

Se conoció cómo se disputará el Torneo Dos Orillas de Damas 2026

Los candidatos a suceder a Marcelo Gallardo en la dirección técnica de River

Los candidatos a suceder a Marcelo Gallardo en la dirección técnica de River

La provincia
San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Paraná: rigen cambios para tramitar la licencia de conducir

Paraná: rigen cambios para tramitar la licencia de conducir

Presentan el colectivo Cultura por la Memoria en la Facultad de Humanidades de la UADER

Presentan el colectivo Cultura por la Memoria en la Facultad de Humanidades de la UADER

Murió Mauricio Fernández, percusionista de Pont a Bailar

Murió Mauricio Fernández, percusionista de Pont a Bailar

Dejanos tu comentario