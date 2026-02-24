No Te Va Gustar anunció su gira y confirmó shows en Entre Ríos

No Te Va Gustar anunció una nueva gira por la Argentina y confirmó que en septiembre tocará en Paraná y en Gualeguaychú

No Te Va Gustar anunció una nueva gira por la Argentina y confirmó que en septiembre incluirá dos fechas en Entre Ríos. La información se conoció a través de un posteo publicado en su cuenta oficial de X, donde la banda detalló que se presentará en Paraná y en Gualeguaychú, además de otras ciudades del país.

El anuncio generó inmediata repercusión entre seguidores entrerrianos, que comenzaron a consultar por los escenarios elegidos y las fechas exactas. Hasta el momento, el grupo no informó los lugares ni el cronograma completo de las presentaciones en la provincia.

La gira forma parte del recorrido que la banda uruguaya realizará por distintos puntos del país durante el segundo semestre. Con una trayectoria consolidada en la región y un vínculo fuerte con el público argentino, cada visita de No Te Va Gustar despierta interés y activa la expectativa por la venta de entradas.

En Paraná y Gualeguaychú, los fans aguardan ahora la confirmación oficial de los detalles logísticos para organizar el reencuentro con una de las bandas más convocantes del rock rioplatense.