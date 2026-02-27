Uno Entre Rios | El País | Darío Lopérfido

Murió Darío Lopérfido, exministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires

Murió Darío Lopérfido, exministro de Cultura y director del Teatro Colón, a los 61 años tras luchar contra la ELA.

27 de febrero 2026
Murió Darío Lopérfido, exministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires

Darío Lopérfido, exministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y exdirector del Teatro Colón, murió a los 61 años tras padecer ELA (esclerosis lateral amiotrófica), enfermedad neurodegenerativa que atravesaba desde hacía tiempo. El exfuncionario tuvo una extensa trayectoria en la gestión cultural y ocupó distintos cargos públicos a nivel local y nacional.

Lopérfido fue secretario de Cultura y Comunicación durante el gobierno de Fernando de la Rúa. A lo largo de su carrera se destacó por su perfil polémico y por sus posiciones firmes en el debate público. En los últimos años había manifestado su apoyo a Javier Milei por su antikirchnerismo, aunque mantenía una mirada crítica sobre la gestión: señalaba que “la pobreza sigue siendo enorme, la educación sigue en declive, la seguridad sigue siendo una preocupación y la corrupción no se ha erradicado”. También cuestionó la exposición mediática del mandatario, al compararlo sin elogios con Carlos Menem.

Más sobre su trayectoria

Se formó en el ámbito creativo desde su trabajo como cadete en una agencia de publicidad, luego en revistas culturales y en la emisora FM Rock & Pop. En 1992, con apenas 28 años, asumió la dirección del Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires, donde quedó marcado por el vigor de la escena cultural porteña de fines de los años ochenta y comienzos de los noventa.

Darío Lopérfido
Darío Lopérfido

Según recordó Infobae, durante su gestión como secretario de Cultura de la Ciudad impulsó la creación de dos instituciones que perduran hasta hoy: el Festival Internacional de Buenos Aires, fundado en 1997, y el BAFICI, nacido en 1999. El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente se consolidó como el más importante de América Latina y una referencia internacional bajo directores artísticos como Quintín, Sergio Wolf y Marcelo Panozzo.

En febrero de 2015 asumió como director general y artístico del Teatro Colón, la histórica ópera porteña y la más importante de América Latina. Durante su gestión incrementó la presencia de figuras internacionales y de argentinos con carreras en el exterior, inició las transmisiones por streaming y abrió ensayos al público. En diciembre de ese año, el entonces jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta lo nombró además ministro de Cultura de la Ciudad.

Su paso por ambos cargos fue breve. Declaraciones sobre los desaparecidos durante la última dictadura militar le costaron el ministerio en julio de 2016 y, meses más tarde, en febrero de 2017, la dirección artística del Colón.

El entonces presidente Mauricio Macri lo designó representante especial para la promoción de la cultura argentina en Berlín. “Para los que nos gusta la música clásica es como estar en Disneylandia”, resumió Lopérfido sobre su destino en Alemania. Permaneció nueve meses en el cargo y en 2018 dejó la función pública para debutar como régisseur con Lulú, de Alban Berg, en el Teatro Avenida, una obra que definió como “una obra maestra” y que eligió por su interés en los procesos de liberación sexual y efervescencia cultural, como el Berlín de los años veinte.

Últimos años en Europa

En sus últimos años vivió en Europa y comenzó a trabajar en la Cátedra Vargas Llosa, iniciativa literaria internacional vinculada al Nobel peruano Mario Vargas Llosa, con quien mantenía una relación personal desde hacía décadas. La Cátedra organizaba eventos literarios y entregaba el Premio de Novela Vargas Llosa, con la libertad de expresión como eje central.

Ya con la ELA avanzada, grabó en Madrid el ciclo El hombre rebelde, que incluyó entrevistas con el dirigente opositor venezolano Leopoldo López, el escritor nicaragüense exiliado Sergio Ramírez y el dramaturgo cubano disidente Yunior García.

Mario Vargas Llosa murió en abril de 2024 sin saber que su colaborador padecía ELA; el diagnóstico se hizo público un mes después. La enfermedad había comenzado con un problema de movilidad en una pierna y luego avanzó hacia su mano izquierda. Lopérfido atravesó ese proceso en reserva, hasta que su muerte confirmó el desenlace de una larga lucha contra la enfermedad.

