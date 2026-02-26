Hospital San Martín: se incorporó una camilla de transferencia

El hospital San Martín incorporó por primera vez una camilla de transferencia, con una inversión de $39 milones, para reforzar la bioseguridad en quirófano

El Hospital San Martín de Paraná incorporó una camilla de transferencia, con una inversión de $39 millones. Así el nosocomio fortaleció el área que permite optimizar el traslado de pacientes desde internación hasta la mesa de operaciones sin que la camilla externa ingrese a la zona restringida. La medida fortalece la bioseguridad, reduce riesgos de contaminación cruzada y mejora las condiciones de trabajo del equipo de salud.

Se trata de un dispositivo específico que permite trasladar al paciente desde la camilla general, proveniente de internación u otros sectores del nosocomio, hasta la mesa quirúrgica sin que la camilla externa ingrese al área restringida. La compra se financió con recursos de la partida hospitalaria y demandó una inversión de 39.000.000 de pesos. El sistema cuenta con un cerramiento de acero inoxidable, puerta guillotina vidriada y un sistema de rieles que facilita el desplazamiento sin necesidad de levantar al paciente, lo que reduce riesgos y mejora la estabilidad en el traspaso.

Camilla de transferencia hospital San Martín (1)

La intervención incluyó además una adecuación edilicia del sector. Para su instalación se realizaron ajustes sobre la estructura existente, permitiendo consolidar un circuito cerrado dentro del área quirúrgica y optimizar los procesos internos.

La directora del hospital San Martín de Paraná, María Emilia Sattler, valoró la incorporación y destacó que el equipamiento "aporta mayor organización al circuito quirúrgico, mejora las condiciones de bioseguridad y disminuye el esfuerzo físico del personal", al contar con mecanismos de traba que hacen más seguro y estable el procedimiento.

Cabe señalar que el quirófano está organizado en un área de circulación general y otra restringida, a la que solo puede acceder el personal con la indumentaria requerida para garantizar condiciones adecuadas de higiene y cuidado. En este esquema, la camilla de transferencia cumple una función clave como elemento de separación física y sanitaria entre ambos sectores, ya que permanece exclusivamente dentro del área quirúrgica y no vuelve a circular por otros espacios del hospital.