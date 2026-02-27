Uno Entre Rios | Ovación | Rocamora

Rocamora comienza la gira en Mar del Plata

Tomás de Rocamora visitará a Unión por la Liga Argentina, Conferencia Sur. El sábado enfrentará a Quilmes.

27 de febrero 2026 · 09:46hs
Rocamora derrotó ajustadamente a El Talar en su última presentación en la Liga Argentina.

Tomás de Rocamora visitará este viernes a Unión de Mar del Plata en una nueva presentación en la temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquet. Este encuentro, correspondiente a la Conferencia Sur, se disputará a las 22 en el Polideportivo Islas Malvinas.

Este juego marcará el comienzo de una serie de cuatro partidos que afrontará el Rojo en condición de visitante. La gira iniciará en La Feliz, donde este viernes medirá fuerzas ante el Celeste y el sábado se despedirá de la Costa Atlantica cuando enfrente a Quilmes, en el estadio José Martínez.

Rocamora logró un ajustado triunfo en su casa

Luego de estos cotejos los dirigidos por Amato Ayala se trasladarán al sur del país. El próximo lunes a partir de las 21 visitarán a Deportivo Viedma de Río Negro. El último juego de esta serie fuera del territorio entrerriano lo afrontará el próximo miércoles en Bahía Blanca, donde jugará ante Villa Mitre.

El primer juego de Rocamora en Mar del Plata

Rocamora llega al juego ante Unión con un descanso de nueve días. Su última presentación fue el jueves 19, ocasión en la que derrotó ajustadamente a El Talar por 79 a 78 en el estadio Julio César Paccagnella.

Esta victoria le permitió al Rojo escalar un lugar en las posiciones. Con un récord de 8 victorias y 14 derrotas el conjunto de La Histórica se ubica en el 13 lugar de la tabla de la Conferencia Sur.

Nota relacionada: Liga Argentina: Central Entrerriano venció a La Unión de Colón en el duelo provincial

Unión, por su parte, llega envalentonado al juego de esta noche. El Celeste ganó cinco de los últimos seis juegos que afrontó. Esto le permitió escapar del fondo de las posiciones y con un registro de nueve triunfos y 16 caídas se posicionó 14°, arriba de Ciclista Juninense, Deportivo Norte de Armstrong y Pergamino Basquet.

Rocamora y Unión se enfrentaron por primera vez en la temporada el 12 de noviembre de 2025 en el estadio Julio César Paccagnella. El dueño de casa se quedó con el éxito al imponerse 85 a 81. Esa fue la primera alegría para los dirigidos por Amato Ayala en el certamen.

Otros juegos por la Liga Argentina.

Lanús, que registra un récord de 16 triunfos y 10 caídas, recibirá esta noche a Ciclista Juninense (8-17). Esta historia, correspondiente a la Conferencia Sur, se disputará alas 20.30 en el estadio Antonio Rotili.

Por la Conferencia Norte jugarán Comunicaciones-Barrio Parque y Amancay-Estudiantes de Tucumán.

