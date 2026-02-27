Uno Entre Rios | El País | Donación de órganos

Donación de órganos: más de 7.000 argentinos esperan un trasplante

Se conmemora hoy el Día Mundial del Trasplante de Órganos. La donación de órganos no se limita solo a sitauciones post mortem, también puede realizarse en vida

27 de febrero 2026 · 10:06hs
Se conmemora hoy el Día Mundial del Trasplante de Órganos. La donación no se limita a órganos post mortem

Se conmemora hoy el Día Mundial del Trasplante de Órganos. La donación no se limita a órganos post mortem, también puede realizarse en vida.

La Donación de órganos y el trasplante son prácticas médica que se indica cuando un órgano o tejido deja de funcionar y no existen otras alternativas terapéuticas, mientras que, al reemplazarlo por uno sano, permite mejorar de forma significativa la calidad y la expectativa de vida de quienes lo necesitan.

En Argentina, el acceso a estos procedimientos está garantizado por el sistema de salud, con un rol central del INCUCAI.

murio dario loperfido, exministro de cultura de la ciudad de buenos aires

Murió Darío Lopérfido, exministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires

anses recordo los requisitos para cobrar la ayuda escolar anual

Anses recordó los requisitos para cobrar la Ayuda Escolar Anual

Actualmente, más de 7.000 personas esperan un trasplante en el país y todos estos procedimientos dependen de la donación de órganos, un acto solidario que permite salvar vidas y brindar nuevas oportunidades. “Un solo donante puede salvar hasta siete vidas”. “Las personas que requieren un trasplante son aquellas cuyo órgano falló a causa de una enfermedad o un accidente”, explica la Dra. Valeria El Haj.

Desde 2019, la Ley N.° 27.447, conocida como Ley Justina, establece que todas las personas mayores de 18 años son donantes de órganos, salvo que hayan expresado lo contrario. La ablación se realiza únicamente en personas con diagnóstico de muerte cerebral, bajo criterios médicos estrictos y regulados.

Donación de órganos y tejidos (1).jpeg

Donar en vida también es posible

La donación no se limita a órganos post mortem, también puede realizarse en vida, como ocurre con la donación de médula ósea, fundamental para el tratamiento de leucemias y otras enfermedades de la sangre.

En Argentina, el proceso está coordinado por el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), que funciona en el ámbito del INCUCAI y forma parte de una red mundial de donantes. Esta integración internacional permite que pacientes argentinos puedan acceder a potenciales donantes compatibles en cualquier parte del mundo.

La mayoría de las personas que necesitan un trasplante de médula no encuentra un donante compatible dentro de su familia, por lo que dependen de la inscripción voluntaria de donantes en el registro.

organos donacion.jpg

¿Cómo inscribirse como donante de médula ósea?

La inscripción es simple y se realiza al momento de donar sangre en un centro habilitado, mientras que los requisitos principales son:

  • Tener entre 18 y 40 años.
  • Pesar más de 50 kg.
  • Gozar de buena salud.
  • Presentar DNI.
  • No tener antecedentes de enfermedades cardíacas, hepáticas o infectocontagiosas relevantes.

El trámite incluye la donación de una unidad de sangre (450 ml), la firma del consentimiento para integrar el Registro Nacional y la realización de una tipificación genética, que permitirá evaluar la compatibilidad con pacientes que la necesiten.

Una vez inscripta, la persona permanece en el registro hasta los 60 años y puede ser convocada si aparece un paciente compatible.

Incucai donación de órganos Trasplante.jpg

¿Qué sucede si hay compatibilidad?

Si el registro detecta compatibilidad, se contacta al donante para confirmar su voluntad de continuar y realizar estudios médicos complementarios, mientras que existen dos modalidades de donación:

  • Por aféresis (sangre periférica): es el método más frecuente. Durante algunos días previos se administran medicamentos que movilizan las células hacia la sangre y luego se extraen mediante un procedimiento similar a la donación de plaquetas.
  • Por punción de crestas ilíacas: se realiza en quirófano, bajo anestesia, para extraer células directamente del hueso de la cadera.

Ambos procedimientos son seguros y las células del donante se regeneran naturalmente en poco tiempo.“Nadie sabe si alguna vez va a necesitar un trasplante, para sí o para alguien cercano. Donar es un gesto que puede cambiarlo todo”, concluye la especialista.

Donación de órganos trasplante pacientes Incucai
Noticias relacionadas
Carne vacuna argentina es la más cara, comparada con la de Uruguay, Brasil y Paranguay

La carne vacuna argentina ya es la más cara de la región

el gobierno busca su ultima victoria en extraordinarias: tratan la reforma laboral y la ley penal juvenil

El gobierno busca su última victoria en extraordinarias: tratan la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil

Se aprobó: el Gobierno consiguió la media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares.

El Gobierno aprobó cambios a la Ley de Glaciares en el Senado y ahora define Diputados

El Indec informó que el saldo turístico de enero fue negativo con 1.272.400 visitantes internacionales menos.

Indec: el saldo turístico de enero fue negativo con 1.272.400 visitantes internacionales menos

Ver comentarios

Lo último

Copa Túnel Subfluvial: se confirmaron los cruces de la segunda edición

Copa Túnel Subfluvial: se confirmaron los cruces de la segunda edición

Donación de órganos: más de 7.000 argentinos esperan un trasplante

Donación de órganos: más de 7.000 argentinos esperan un trasplante

La Fiscalía pidió 5 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores

La Fiscalía pidió 5 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores

Ultimo Momento
Copa Túnel Subfluvial: se confirmaron los cruces de la segunda edición

Copa Túnel Subfluvial: se confirmaron los cruces de la segunda edición

Donación de órganos: más de 7.000 argentinos esperan un trasplante

Donación de órganos: más de 7.000 argentinos esperan un trasplante

La Fiscalía pidió 5 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores

La Fiscalía pidió 5 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores

Rocamora comienza la gira en Mar del Plata

Rocamora comienza la gira en Mar del Plata

Murió Darío Lopérfido, exministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires

Murió Darío Lopérfido, exministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires

Policiales
La Fiscalía pidió 5 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores

La Fiscalía pidió 5 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores

Se realizan los alegatos finales en el juicio contra Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro obreros

Se realizan los alegatos finales en el juicio contra Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro obreros

Hallaron culpable al hombre que mató a su hijo de un tiro en Concordia

Hallaron culpable al hombre que mató a su hijo de un tiro en Concordia

La defensa de Airaldi volvió a pedir la suspensión del juicio por narcotráfico

La defensa de Airaldi volvió a pedir la suspensión del juicio por narcotráfico

Ruta 32: joven murió tras choque entre moto y auto

Ruta 32: joven murió tras choque entre moto y auto

Ovación
Rocamora comienza la gira en Mar del Plata

Rocamora comienza la gira en Mar del Plata

Liga Argentina: Central Entrerriano venció a La Unión de Colón en el duelo provincial

Liga Argentina: Central Entrerriano venció a La Unión de Colón en el duelo provincial

¡Maracanazo Granate! Lanús venció a Flamengo y se quedó con la Recopa Sudamericana

¡Maracanazo Granate! Lanús venció a Flamengo y se quedó con la Recopa Sudamericana

Los jugadores de River Plate despidieron a Marcelo Gallardo con un triunfo en el Monumental

Los jugadores de River Plate despidieron a Marcelo Gallardo con un triunfo en el Monumental

Racing, con uno menos, se lo empató a Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda

Racing, con uno menos, se lo empató a Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda

La provincia
Entre Ríos vuelve al mercado internacional con una emisión de deuda por USD 300 millones

Entre Ríos vuelve al mercado internacional con una emisión de deuda por USD 300 millones

Elecciones en la UNER: consenso histórico en más de 50 años

Elecciones en la UNER: consenso histórico en más de 50 años

La Municipalidad de Paraná realiza un operativo de limpieza en calle El Paracao

La Municipalidad de Paraná realiza un operativo de limpieza en calle El Paracao

La Fundación Banco Entre Ríos y el Consejo General de Educación de la provincia articulan acciones conjuntas

La Fundación Banco Entre Ríos y el Consejo General de Educación de la provincia articulan acciones conjuntas

Hospital San Martín: se incorporó una camilla de transferencia

Hospital San Martín: se incorporó una camilla de transferencia

Dejanos tu comentario