Se realizan los alegatos finales en el juicio contra Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro obreros

Se realizan los alegatos finales del juicio contra Juan Ruiz Orrico, acusado por el choque en el que murieron cuatro trabajadores en junio de 2024.

En los Tribunales de Concepción del Uruguay se desarrollan los alegatos finales en el juicio contra Juan Ruiz Orrico, extitular del Instituto Portuario de Entre Ríos, acusado por haber matado a cuatro trabajadores en un choque ocurrido la madrugada del 20 de junio de 2024 en la ruta 39. En esta oportunidad, las partes darán sus conclusiones sobre el debate y formularán el pedio de pena, en el caso de la acusación y querella; y el planteo defensivo por parte de los abogados del exfuncionario.

El debate se desarrolló en la sala del Tribunal de Juicio y Apelaciones de la ciudad, presidido por el vocal Darío Crespo. Las audiencias se realizaron los días 19, 20, 23, 24, 25, 26 y este 27 de febrero.

Orrico está acusado de homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 123 de la Ruta 39, entre Caseros y Herrera, departamento Uruguay.

Según la investigación, alrededor de las 4.30 de la madrugada conducía un Volkswagen Passat oficial con 1,59 gramos de alcohol en sangre y a 150 kilómetros por hora cuando embistió de frente un Chevrolet Corsa en el que viajaban cuatro obreros del frigorífico Fadel de Pronunciamiento: Leonardo Almada (33), Axel Rossi (23) y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre (26 y 32), quienes fallecieron en el acto. Cinco días después del choque fue desplazado de su cargo.

Seguí los alegatos en directo:

La querella va por la pena más alta

En los alegatos de apertura del juicio, el querella Mario Arcusin adelantó que solicitará seis años de cárcel de cumplimiento efectivo para el imputado. Su opinión fue acompañada por el abogado Leandro Rosatti, quien es querellante en representación de la familia de Axel Rossi.