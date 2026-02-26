La defensa de Airaldi volvió a pedir la suspensión del juicio por narcotráfico

La defensa de Leonardo Airaldi volvió a pedir la suspensión del juicio por narcotráfico alegando falta de acceso a pruebas digitales.

La defensora de Leonardo Airaldi, Mariana Barbitta, volvió a pedir la suspensión del juicio por narcotráfico alegando falta de acceso a pruebas digitales.

La defensa de Leonardo Airaldi pidió por segunda vez la suspensión del juicio por narcotráfico en la Justicia Federal. El inicio del debate estaba previsto para el 24 de febrero, pero fue postergado para el 3 de marzo a raíz de un recurso de la defensora Mariana Barbitta, quien aseguró que no le fue entregada evidencia digital clave. Ahora, la letrada volvió a pedir la suspensión del juicio por el mismo motivo.

Cabe recordar que el expresidente de la Sociedad Rural de Diamante está acusado de liderar una banda dedicada al narcotráfico. Al debate llegarán otras trece personas imputadas. En el eventual juicio se ventilarán hechos investigados en dos causas: una originada en Paraná (2019) y otra en Santa Fe (2022). La acumulación de ambos expedientes y su remisión a la Justicia Federal de Paraná para el debate se concretó en noviembre del año pasado.

Este jueves, la abogada Barbitta informó a UNO que solicitó un nuevo pedido de suspensión del juicio, hasta tanto la defensa cuente con la totalidad de los CDs, ya que no se puede consentir el inicio de un debate oral en estas condiciones.

A ese escenario, indicó, "se suma el aislamiento de Airaldi en la unidad penal, debido al impulso de una denuncia que ha escalado en los medios de comunicación, y que fue presentada por otro interno del penal, con quien él ha tenido conflictos previamente". Lo dijo en alusión al supuesto plan criminal para matar al juez federal Leandro Ríos, al fiscal José Ignacio Candioti y al ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia. La presentación la hizo el narco Daniel 'Tavi' Celis, quien estaba alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú (la misma en la que está con prisión preventiva Airaldi). Tras dar a conocer el supuesto complot -que incluía la contratación de sicarios- Celis fue trasladado a la Unidad Penal de Paraná luego de que la Justicia Federal hiciera lugar a un pedido de protección.

La abogada Barbitta también remarcó que "sin pruebas, sin información precisa y sin comunicación con su familia y su abogada, se pretende avanzar en el juzgamiento de un ciudadano sobre quien rige el principio constitucional de inocencia".

También argumentó que "a tres días hábiles del inicio del juicio oral y público, la prueba principal de la acusación sigue sin aparecer". "Esta mañana, el equipo técnico del estudio de la Dra. Mariana Barbitta, defensora de Airaldi, se presentó en la sede del Tribunal Oral Federal de Paraná para copiar los CDs que la abogada viene solicitando prácticamente desde su designación (diciembre 2025)", afirmó.

Y añadió: "Allí, estarían resguardadas las grabaciones de las escuchas telefónicas sobre las cuales la Fiscalía requirió la elevación a juicio. Hasta la fecha, nadie había pedido esa información y la solicitud de la nueva defensa de Airaldi descolocó a las autoridades judiciales. Pese a la buena predisposición de la Presidenta del Tribunal Oral Federal, y de su actuación para hallar la prueba, aquella sigue sin ser encontrada".

Finalmente, sostuvo que "atento la imposibilidad de localizar de forma precisa la información, y ante la indeterminación de la fecha y modo de entrega de los más de 500 CDs –en caso de que aparezcan-, se ve técnicamente imposibilitado de analizar la prueba antes del inicio del juicio, programado para el 3 de marzo de este año".

Las dos causas

El expediente santafesino se originó tras un operativo en agosto de 2022, cuando fueron secuestrados 29,491.81 kilos de cocaína en una vivienda de Puerto Gaboto, departamento San Jerónimo. La droga apareció ocultada bajo una cama, en 28 paquetes, en la casa alquilada por un puestero rural.

La acusación sostiene que, aunque el hallazgo se concretó en una vivienda, la logística, propiedades rurales y canales de transporte pertenecen a Airaldi, quien presuntamente utilizaba su estancia en una isla del río Paraná, con posible pista de aterrizaje clandestina, para coordinar operaciones de narcotráfico.

En tanto, en la Justicia Federal de Paraná, desde 2019 tramitó una causa que investigó a Airaldi y otras 14 personas por integrar una organización dedicada al narcotráfico, acusándolos de financiación, provisión, distribución, transporte, almacenamiento y venta de estupefacientes.

Según la Fiscalía, la banda operó entre el 18 de junio de 2019 y el 8 de marzo de 2024, combinando logística terrestre y fluvial —desde estancias, islas del río Paraná, zonas rurales de Diamante, y con posibles vinculaciones con redes de distribución regional–.