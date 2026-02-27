Copa Túnel Subfluvial: se confirmaron los cruces de la segunda edición

La Copa Túnel Subfluvial masculina reunirá a 16 equipos de la Liga Paranaense y la Liga Santafesina. Se disputará bajo el sistema de playoff.

Belgrano derrotó a un peso pesado como Colón en la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial Masculina.

Se confirmó el programa correspondiente a los cruces de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial masculina. El certamen reunirá a los ocho mejores clubes que compitieron en la temporada 2025 de la Liga Paranaense de Fútbol y ocho representantes de la Liga Santafesina.

El certamen, que se consolida como uno de los torneos interligas más importantes de la región, ofrecerá 36 millones de pesos en premios. Al igual que en la primera edición se disputará bajo el sistema de playoffs, en partidos de ida y vuelta.

Los representantes de la Liga Paranaense de Fútbol serán: Patronato, Belgrano, Atlético Paraná, Don Bosco, Sportivo Urquiza, Oro Verde, Instituto y Atlético Neuquén. Por su parte, los elencos santafesino que formarán parte de la Copa serán: Colón, Unión, La Salle Jobson, Universidad Nacional del Litoral (UNL), Nacional, Cosmos, Gimnasia e Independiente de Santo Tomé.

Los duelos de octavos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Los cruces de octavos de final de la segunda edición del torneo interligas será el siguiente:

Patronato - La Salle

Nacional - Belgrano

UNL - Sportivo Urquiza

Sportivo Urquiza - Colón

Independiente - Atlético Paraná

Cosmos - Oro Verde

Atlético Neuquén - Gimnasia

Unión - Instituto