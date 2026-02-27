Se confirmó el programa correspondiente a los cruces de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial masculina. El certamen reunirá a los ocho mejores clubes que compitieron en la temporada 2025 de la Liga Paranaense de Fútbol y ocho representantes de la Liga Santafesina.
Copa Túnel Subfluvial: se confirmaron los cruces de la segunda edición
La Copa Túnel Subfluvial masculina reunirá a 16 equipos de la Liga Paranaense y la Liga Santafesina. Se disputará bajo el sistema de playoff.
El certamen, que se consolida como uno de los torneos interligas más importantes de la región, ofrecerá 36 millones de pesos en premios. Al igual que en la primera edición se disputará bajo el sistema de playoffs, en partidos de ida y vuelta.
Los representantes de la Liga Paranaense de Fútbol serán: Patronato, Belgrano, Atlético Paraná, Don Bosco, Sportivo Urquiza, Oro Verde, Instituto y Atlético Neuquén. Por su parte, los elencos santafesino que formarán parte de la Copa serán: Colón, Unión, La Salle Jobson, Universidad Nacional del Litoral (UNL), Nacional, Cosmos, Gimnasia e Independiente de Santo Tomé.
Los duelos de octavos de final de la Copa Túnel Subfluvial
Los cruces de octavos de final de la segunda edición del torneo interligas será el siguiente:
Patronato - La Salle
Nacional - Belgrano
UNL - Sportivo Urquiza
Sportivo Urquiza - Colón
Independiente - Atlético Paraná
Cosmos - Oro Verde
Atlético Neuquén - Gimnasia
Unión - Instituto