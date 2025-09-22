Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: varios municipios se sumaron al boleto estudiantil

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, firmó convenios con distintos municipios que se sumaron al boleto estudiantil para primaria y secundaria.

22 de septiembre 2025 · 19:42hs
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, firmó este lunes convenios con municipios de la provincia que cuentan con transporte urbano de pasajeros. La rúbrica se dio en el marco de adhesión al Sistema de Beneficios de Descuentos y Gratuidades Estudiantiles, que garantiza el acceso al boleto para alumnos de escuelas primarias y secundarias.

Entre Ríos con los municipios entrerrianos

El gobierno provincial y los gobiernos locales trabajan en conjunto para facilitar la llegada de los estudiantes a la escuela, acompañando con políticas públicas concretas a las familias entrerrianas y promoviendo la igualdad de oportunidades en la educación.

En ese sentido, el secretario de Transporte de la provincia, Juan Diego Elsesser, explicó que el convenio establece que “el 50% lo asumirá el municipio local y el otro 50% la provincia. En cuanto a los estudiantes universitarios y terciarios, la provincia les otorgará un beneficio del 70% del valor del boleto, por lo que sólo pagarán el 30%. Además, sigue vigente, a través de la paritaria, el descuento del 50% para los docentes”.

Por su parte, la presidenta del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese, destacó que “esta firma es una contribución más y muy importante a la mejora del sistema educativo y de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Habla de la importancia que le da el gobernador a la educación como uno de sus ejes prioritarios”, resaltó.

Desde los municipios

Mientras que el intendente de La Paz, Walter Martin, enfatizó en que la firma del convenio materializa que el transporte público sea gratuito para estudiantes de nivel inicial, primario, secundario, permitiendo que las empresas comiencen a brindar el servicio de inmediato.

Remarcó, además, que para su ciudad este acuerdo es “muy importante” y representa un trabajo en conjunto. Hizo hincapié en que este logro fue posible gracias a que el gobernador Rogelio Frigerio que “se puso al hombro” una parte del subsidio que se había caído por parte de la Nación. “Se concretó a través de un trabajo codo a codo entre la Secretaría de Transporte, el gobernador, las empresas privadas y las municipalidades”, subrayó.

Finalmente, la representante de Gualeguaychú, Beatriz López, encargada de transporte público, indicó que, aunque su ciudad ya contaba con el boleto estudiantil gratuito, “el convenio fue fundamental para contar con el subsidio provincial”.

