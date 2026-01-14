Este miércoles en Entre Ríos la jornada se presenta con cielo despejado a mayormente cubierto y viento del noreste. Las temperaturas seguirán altas, con una máxima prevista de 34 grados y una mínima cercana a los 23 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para el jueves 15 de enero de tarde y noche. La advertencia incluye a 12 departamentos. Las lluvias continuarían hasta el viernes de modo más débil.
Entre Ríos: siguen las altas temperaturas y hay alerta por tormentas
En Entre Ríos hay 12 departamentos en alerta por tormentas para el jueves. Las lluvias continuarían hasta el viernes de modo más débil
14 de enero 2026 · 08:17hs
El SMN precisó que las lluvias y tormentas más importantes se esperan en Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Victoria, Gualeguay, Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador.
El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Según el pronóstico, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.