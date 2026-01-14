Entre Ríos: siguen las altas temperaturas y hay alerta por tormentas

En Entre Ríos hay 12 departamentos en alerta por tormentas para el jueves. Las lluvias continuarían hasta el viernes de modo más débil

Este miércoles en Entre Ríos la jornada se presenta con cielo despejado a mayormente cubierto y viento del noreste. Las temperaturas seguirán altas, con una máxima prevista de 34 grados y una mínima cercana a los 23 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para el jueves 15 de enero de tarde y noche. La advertencia incluye a 12 departamentos. Las lluvias continuarían hasta el viernes de modo más débil.