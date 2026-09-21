Entre Ríos se encamina a 2027 con un volumen electoral de casi 900.000 votos.

Entre 2015 y 2023, Entre Ríos sumó 26.596 votos emitidos, aunque el crecimiento fue cada vez menor entre una elección presidencial y la siguiente.

A poco más de un año de las próximas elecciones nacionales, Entre Ríos se encamina hacia 2027 con un volumen de votos emitidos cercano a los 900.000 sufragios . Un informe al que accedió UNO, basado en datos de la Secretaría Electoral Nacional, permite reconstruir la evolución electoral de sus 17 departamentos.

En la primera vuelta de 2015 se contabilizaron 873.041 votos emitidos en la provincia. Cuatro años después, en las elecciones generales de 2019, el número ascendió a 894.959 . En 2023, en tanto, llegó a 899.637 . La serie muestra así un crecimiento de 26.596 votos entre 2015 y 2023 , equivalente a un 3% respecto del primer registro.

Entre Ríos rumbo a 2027: casi 900.000 votos y cómo cambió el mapa electoral en ocho años

El incremento no fue igual en todo el período. Entre 2015 y 2019 se sumaron 21.918 votos emitidos, un 2,5% más. En cambio, entre 2019 y 2023 el aumento fue de apenas 4.678 votos, equivalente a un 0,5%. De esta manera, el mayor crecimiento de la serie se produjo entre las elecciones de 2015 y 2019, mientras que la elección presidencial de 2023 prácticamente consolidó el volumen alcanzado cuatro años antes.

El comportamiento también fue diferente según el departamento. Federación aparece entre los distritos que más aumentaron su cantidad de votos emitidos: pasó de 48.535 en 2015 a 50.528 en 2019 y a 53.373 en 2023. En ocho años, el incremento fue de 4.838 votos, cerca de un 10%.

También se registraron aumentos importantes en Islas del Ibicuy, que pasó de 9.188 votos emitidos en 2015 a 9.916 en 2023, una suba del 7,9%; Feliciano, que pasó de 10.083 a 10.831, con un crecimiento del 7,4%; y Gualeguaychú, que pasó de 79.225 a 83.553 votos, un 5,5% más.

Federal pasó de 18.808 votos emitidos en 2015 a 19.631 en 2023, un incremento del 4,4%, mientras que San Salvador pasó de 13.136 a 13.650, con una suba del 3,9%.

En los departamentos con mayor volumen electoral también hubo movimientos, aunque en términos porcentuales fueron más moderados. Paraná continúa siendo, por amplio margen, el principal distrito electoral de Entre Ríos. En 2015 registró 244.581 votos emitidos, alcanzó los 253.352 en 2019 y terminó 2023 con 248.585. De esta manera, cerró el período con 4.004 votos más que ocho años antes, aunque por debajo del máximo registrado en 2019.

Concordia, segundo en cantidad de votos emitidos, tuvo un recorrido similar. Pasó de 113.981 votos en 2015 a 117.346 en 2019 y a 116.960 en 2023. En comparación con la primera elección de la serie, terminó con 2.979 votos más.

Entre Paraná y Concordia concentraron por sí solos 365.545 votos emitidos en la primera vuelta presidencial de 2023, una parte sustancial del volumen electoral de toda la provincia.

Paraná sigue siendo, por amplio margen, el principal distrito electoral de Entre Ríos durante cada elección.

Gualeguaychú también mostró una evolución ascendente durante las tres elecciones analizadas: pasó de 79.225 votos en 2015 a 82.616 en 2019 y a 83.553 en 2023. Uruguay siguió una trayectoria similar, con 69.943 votos en 2015, 71.629 en 2019 y 72.295 en 2023.

En Colón, los votos emitidos pasaron de 44.613 en 2015 a 45.097 en 2019 y a 46.266 en 2023. La Paz pasó de 46.711 a 46.753 y luego a 47.931. Gualeguay, en tanto, pasó de 36.591 a 37.062 y finalmente a 37.652.

Diamante también registró un crecimiento, aunque más acotado: de 32.138 votos emitidos en 2015 pasó a 32.691 en 2019 y a 32.783 en 2023.

En otros departamentos, las variaciones fueron menores. Victoria pasó de 25.548 votos emitidos en 2015 a 25.453 en 2019 y a 25.859 en 2023. Villaguay tuvo 32.266 en 2015, 32.682 en 2019 y 32.355 en 2023. Tala prácticamente no modificó su volumen: registró 19.091 votos en 2015, 18.968 en 2019 y 18.995 en 2023.

Nogoyá fue el único departamento que terminó la serie por debajo del nivel registrado en 2015. Allí se contabilizaron 27.636 votos emitidos en la primera vuelta de 2015, 27.168 en 2019 y 26.852 en 2023. La diferencia respecto de 2015 fue de 784 votos menos, equivalente a una reducción del 2,8%.

Si se toma exclusivamente la primera vuelta presidencial de 2023, Paraná encabezó el listado de departamentos entrerrianos por cantidad de votos emitidos, con 248.585. Le siguieron Concordia, con 116.960; Gualeguaychú, con 83.553; Uruguay, con 72.295; Federación, con 53.373; La Paz, con 47.931; Colón, con 46.266; Gualeguay, con 37.652; Diamante, con 32.783; Villaguay, con 32.355; Nogoyá, con 26.852; Victoria, con 25.859; Federal, con 19.631; Tala, con 18.995; San Salvador, con 13.650; Feliciano, con 10.831; e Islas del Ibicuy, con 9.916.

En el total provincial, la primera vuelta de 2023 registró 899.637 votos emitidos. Entre los resultados obtenidos por las principales fuerzas, Unión por la Patria alcanzó 283.136 votos, Juntos por el Cambio obtuvo 255.236 y La Libertad Avanza consiguió 252.719. El resto de las fuerzas sumó 58.788 votos, mientras que se contabilizaron 41.050 votos en blanco y 8.708 nulos.

La elección presidencial de ese año no quedó definida en la primera vuelta y debió resolverse en un balotaje. En la segunda vuelta del 19 de noviembre se contabilizaron 889.799 votos emitidos en Entre Ríos, es decir, 9.838 menos que en la primera vuelta, una diferencia de aproximadamente el 1,1%.

Entre 2015 y 2023, Entre Ríos sumó 26.596 votos, pero el crecimiento perdió ritmo general.

En el balotaje, La Libertad Avanza obtuvo 529.318 votos y Unión por la Patria alcanzó 331.763. Además, se registraron 11.268 votos en blanco y 17.430 nulos. La diferencia entre ambas instancias debe leerse teniendo en cuenta que se trató de dos etapas distintas del proceso presidencial: la primera vuelta contó con una oferta electoral más amplia, mientras que el balotaje enfrentó a las dos fórmulas más votadas.

De cara a 2027, la referencia temporal adquiere especial importancia. El Código Electoral Nacional establece que las elecciones de cargos nacionales deben realizarse el cuarto domingo de octubre inmediatamente anterior a la finalización de los mandatos. En 2027, esa regla ubica la elección general en el 24 de octubre, aunque la convocatoria formal deberá realizarse oportunamente conforme a la legislación electoral.

Con ese horizonte, las tres últimas elecciones presidenciales dejan una fotografía definida del volumen de votos emitidos en Entre Ríos: 873.041 en 2015, 894.959 en 2019 y 899.637 en 2023. En ocho años, la provincia sumó 26.596 votos respecto del primer registro, pero con una marcada desaceleración del crecimiento en la última elección: mientras entre 2015 y 2019 se incorporaron casi 22.000 votos, entre 2019 y 2023 el incremento fue inferior a 5.000.

La evolución tampoco fue uniforme en los 17 departamentos. Mientras Federación, Islas del Ibicuy y Feliciano registraron aumentos porcentuales superiores al promedio provincial, otros distritos tuvieron variaciones mínimas y Nogoyá terminó 2023 por debajo del nivel de 2015. Al mismo tiempo, Paraná y Concordia mantuvieron su lugar como los dos departamentos con mayor volumen de votos emitidos y, en conjunto, concentraron más de 365.000 sufragios en la primera vuelta de 2023.

De esta manera, el antecedente más reciente muestra a Entre Ríos con un volumen de votos emitidos que ronda los 900.000 sufragios y con diferencias marcadas entre los distintos departamentos.

La próxima elección permitirá determinar si ese nivel se sostiene o si se modifica la tendencia registrada durante las tres últimas presidenciales. Al mismo tiempo, los resultados volverán a mostrar el peso de cada distrito dentro del mapa electoral entrerriano y las diferencias que existen entre las distintas regiones de la provincia, en una nueva instancia que permitirá actualizar la fotografía del electorado entrerriano y sus principales movimientos.