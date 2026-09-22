Horóscopo del martes 22 de septiembre de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al martes 22 de septiembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco

Este es el Horóscopo correspondiente al martes 22 de septiembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo del domingo 20 de septiembre de 2026

Horóscopo del lunes 21 de septiembre de 2026

No se desanime si nota tensión familiar, pasará pronto. Sus iniciativas financieras van a tener un gran éxito. Estará a gran altura en su puesto de trabajo. No se cure a medias los procesos gripales.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Expectación ante esa nueva relación. Administre bien sus ganancias y no sea tan espléndido. Antes de hablar con sus jefes, piénselo bien. A partir de hoy se restablecerá su salud.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Se olvida con facilidad de los amigos del pasado. Intente ser económicamente independiente. En lo que al trabajo se refiere, las aguas estarán revueltas. Su dentadura estará hoy muy sensible.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Respete más los comentarios de su pareja. Puede sufrir un pequeño bache económico. Su ambición y capacidad laboral serán elevadas. Tanta tensión puede provocarle problemas estomacales.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Su pareja no cumple lo hablado, debe tomar una decisión. Gasta demasiado en ropa y complementos. Intente ser más disciplinado en su trabajo. El riñón le dará algún problema, beba más agua.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Mire a su alrededor y encontrará el idilio. Buen momento económico, disfrútelo. Mejoras profesionales. Bajo de moral, hable con sus amigos.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Hoy Cupido disparará la flecha. Momento para generar prosperidad económica. Recuerde que las relaciones laborales son complicadas. Mucha atención a sus rodillas, están algo débiles.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Cambie de argumentos, su pareja está cansada. Los asuntos financieros dan un giro hacia mejor. Aprenda a defenderse de quienes le envidian laboralmente. Su cuerpo experimentará algún cambio.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

En los romances, día muy tranquilo. Su economía va a sufrir varios reveses inesperados. Es buen momento para ordenar papeles en la oficina. Su silueta se verá afectada por la inactividad.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

La familia le proporcionará grandes alegrías. Embárquese en una nueva inversión, será un éxito. Las cosas le irán saliendo bastante bien en el trabajo. Para estar en forma, nada como hacer ejercicio.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Su pareja le animará, ya que comprende su mal humor. Importante desestabilización económica. En el terreno laboral, hoy se producirán muchas novedades. Vaya al campo para respirar aire puro.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Para encandilar a alguien utilice todos sus recursos. En el ámbito económico, la suerte estará de su parte. Mucha atención con sus compañeros de trabajo. Si nota fatiga o mareos, no se despreocupe.