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Entre Ríos: se jubiló la primera maestra trans

Silvina Buyutti cambió su identidad en 2012 con la llegada de la ley nacional y se jubiló días atrás como la primera maestra trans en Entre Ríos.

16 de agosto 2026 · 21:07hs
En Entre Ríos se jubiló la primera maestra trans. 

En Entre Ríos se jubiló la primera maestra trans. 

Silvina Buyutti cerró una etapa de su vida laboral: se jubiló como docente de la Escuela Primaria N° 53 Yapeyú, de Nogoyá, luego de dos décadas de trabajo en la educación. Profesora de Educación Especial y Maestra Orientadora para la Inclusión, fue además la primera maestra trans de Entre Ríos en titularizar un cargo.

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En Entre Ríos se jubiló la primera maestra trans

“Fueron 21 años en la docencia. Soy docente de Educación Especial y me jubilo con 20 años de servicio y 45 de edad”, repasó. Su camino docente comenzó en 1999, cuando ingresó al Instituto Teresa de Ávila para realizar el profesorado.

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Su carrera la llevó por distintas escuelas de Villa Paranacito, Islas del Ibicuy, Aranguren y Nogoyá. Ejerció sus primeros años con otra identidad, hasta que en 2012, tras la sanción de la Ley de Identidad de Género, decidió realizar el cambio.

“Cuando empecé la docencia, tenía otro nombre, otra identidad. Pero en mayo de 2012, ni bien salió la Ley, al mes nomás ya hice el cambio”, recordó da cuenta Ahora.

Silvina contó que la transición fue acompañada sin mayores dificultades por sus estudiantes. “A los chicos se les explicó que había una ley nueva, que ahora me llamaba Silvina. Los chicos y chicas, bien, ningún problema. Tal vez algunos colegas, pero los estudiantes bien”, señaló.

Su historia también estuvo marcada por una experiencia que cambió su vida. En junio de 2013, luego del femicidio de su cuñada y el suicidio de su hermano, asumió la tutela de sus cuatro sobrinos.

“Tenerlos fue lo que realmente me cambió la vida para siempre. Yo tenía mi historia, soltera, con mi trabajo, y de golpe hacerme cargo de cuatro chicos, víctimas de femicidio. En ese momento me tomé un año para sostener y llevar una familia adelante. Porque armé una familia”, expresó.

Antes de convertirse en docente, Silvina había trabajado desde muy joven en distintos oficios. A los 18 años decidió retomar sus estudios secundarios y, años más tarde, obtuvo el título de maestra. Su experiencia personal y su recorrido laboral fueron, según contó, parte de un proceso que la llevó a construir su vida y su identidad.

“Soy una convencida de que uno milita en la vida. Ser trans es ya estar militando, porque todos los días salimos a pelearla, a lucharla”, sostuvo.

Ahora, a los 45 años y luego de 20 años de servicio, Silvina comienza una nueva etapa. “El mensaje es vivir la vida y seguir para adelante”, resumió, al mirar en perspectiva un recorrido atravesado por la docencia, la inclusión, la construcción de una familia y la defensa de su identidad.

Entre Ríos Maestra Trans
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