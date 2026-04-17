Entre Ríos registró 1.029 casos de sífilis en 2025, según datos oficiales, en el marco de una tendencia ascendente sostenida en los últimos años en la provincia.

El Boletín Epidemiológico Nacional N° 803 advierte un aumento sostenido de sífilis en Argentina, con el mayor registro histórico en 2025 . En este contexto, Entre Ríos acompaña la tendencia nacional, mostrando un incremento progresivo de notificaciones en los últimos años, en línea con la evolución general del país y sus indicadores epidemiológicos oficiales.

Según el informe elaborado por la Dirección de Epidemiología en base al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0), en 2025 se notificaron 46.799 casos de sífilis en el país. Esta cifra representa un incremento significativo respecto de los años previos y consolida una curva ascendente sostenida que se observa con mayor intensidad desde 2015, luego de un período de estabilidad y posterior descenso entre 2007 y 2010.

Entre Ríos y la sífilis: 1.029 casos registrados en 2025

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El documento detalla que entre 1994 y 2006 se registró un aumento progresivo de casos, aunque sin superar los 10.000 anuales. Posteriormente, entre 2007 y 2010 se observa una caída sostenida de las notificaciones, alcanzando uno de los valores más bajos de la serie. A partir de 2011 comienza nuevamente una tendencia ascendente que se acelera de manera marcada desde 2015. En 2019 se registraron 25.225 casos, casi el triple que en 2015, lo que ya evidenciaba una intensificación del patrón ascendente.

Durante los años 2020 y 2021, en el contexto de la pandemia por Covid-19, el informe señala una disminución significativa de las notificaciones, atribuida al impacto de la emergencia sanitaria sobre el acceso al sistema de salud, la capacidad diagnóstica y la demanda espontánea. Sin embargo, incluso en ese período, los valores se mantuvieron por encima de los niveles observados antes de 2015.

A partir de 2022, el Boletín indica una reactivación de la tendencia ascendente, con una aceleración sostenida hasta 2025. En 2023 se superaron por primera vez los 30.000 casos anuales y en 2025 se alcanzó el máximo histórico con 46.799 notificaciones a nivel nacional, lo que representa un aumento del 75,6% respecto de 2022.

En términos de tasas, la Argentina pasó de 26,5 casos cada 100.000 habitantes en 2021 a 117,2 en 2025, lo que implica que la tasa nacional se cuadruplicó en el período analizado. El informe subraya que este incremento debe interpretarse considerando tanto posibles aumentos en la circulación de la infección como cambios en los sistemas de vigilancia, ampliación del acceso al diagnóstico y mejoras en la notificación.

En cuanto a la distribución geográfica, el informe señala que la región Centro concentra aproximadamente el 60% de los casos del país en 2025. Le siguen las regiones NOA, NEA, Cuyo y Sur. Sin embargo, las tasas más elevadas se registran en la región Sur con 159,8 casos cada 100.000 habitantes en 2025, seguida por Cuyo con 137,5. La región NEA también supera el promedio nacional con 133 casos, mientras que el NOA presenta una tasa de 111,7. La región Centro, a pesar de concentrar el mayor volumen de casos, se mantiene por debajo de la media nacional en términos relativos.

En el caso de Entre Ríos, los datos oficiales muestran una evolución ascendente en los últimos años. En 2021 la provincia registró 628 casos, con una tasa de 44,9 cada 100.000 habitantes. En 2025 las notificaciones ascendieron a 1.029 casos, con una tasa de 84 cada 100.000 habitantes. Esta evolución refleja un incremento sostenido en el período 2021–2025, en línea con la tendencia observada a nivel nacional.

El perfil epidemiológico nacional muestra una concentración marcada de casos en personas jóvenes. El 76% de las notificaciones de 2025 corresponden a personas de entre 15 y 39 años. Las tasas más elevadas se registran en los grupos de 20 a 24 años y de 25 a 29 años, con predominio en mujeres en edades jóvenes. A partir de los 40 años las tasas descienden progresivamente, aunque desde los 50 años se invierte la tendencia con mayor impacto en varones.

El Boletín señala que el aumento sostenido de notificaciones puede responder tanto a una mayor circulación del evento como a mejoras en la captación, ampliación de estrategias de testeo y fortalecimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica. En ese sentido, se remarca que las variaciones interanuales deben interpretarse considerando cambios en la magnitud real de los casos y en los procesos de registro y diagnóstico.

Finalmente, las autoridades sanitarias advierten que el crecimiento sostenido de la sífilis en la Argentina constituye un llamado de atención para fortalecer las estrategias de prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento y seguimiento en todos los niveles del sistema de salud. En este escenario, Entre Ríos se mantiene dentro de la tendencia nacional, con un aumento progresivo de casos que replica el comportamiento observado en el conjunto del país.