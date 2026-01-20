Sífilis: sigue aumentando el número de casos en Argentina

La falta de políticas públicas de prevención y educación como la ESI agravan la situación de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) como la sífilis

El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) N° 791 da cuenta de un aumento exponencial de casos de sífilis en Argentina . La falta de políticas públicas de prevención y educación como la ESI agravan la situación de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y tiene alarmado al sistema sanitario.

En 2025 la sífilis tuvo las cifras más elevadas de los últimos cinco años con 55.183 diagnósticos confirmados, según datos del BEN del Ministerio de Salud.

El aumento implicó un 71% más de diagnósticos de la infección de transmisión sexual en comparación con la mediana registrada entre 2020 y 2024, lo que representa un desafío para el sistema sanitario y ha acelerado las campañas de prevención y detección.

La tendencia afecta tanto a la población general como a mujeres embarazadas. En este último grupo se observa un incremento relevante: los diagnósticos subieron de un valor mediano de 11.396 casos a 12.532 en 2025, es decir, un 10% más en solo un año.

Datos que preocupan

En Argentina, comparando los datos de la primera semana epidemiológica (SE 1) de 2026 con la mediana histórica del periodo 2021-2025, y de acuerdo con las fuentes, los datos se dividen en tres categorías principales, todas preentan aumentos de casos.

Sífilis en población general

En esta categoría se observa un incremento significativo en la detección de la enfermedad. Se registraron 1.247 notificaciones y 1.092 casos confirmados, lo que representa un aumento del 109% en los casos confirmados respecto a la mediana histórica de los años 2021-2025, que era de 522 casos.

Sífilis en embarazadas

El informe destaca una tendencia ascendente marcada en este grupo, clasificado dentro de las enfermedades de transmisión materno-infantil (ETMI). En lo que va del 2026 se notificaron 331 casos y 317 casos se confirmaron.En relación con la mediana histórica de 125 casos confirmados, se evidencia un incremento del 154%.

Los datos sobre la transmisión de la infección al recién nacido también muestran variaciones al inicio del año. Se reportaron 24 notificaciones y 24 casos confirmados. Frente a la mediana histórica de 13 confirmaciones, esto supone un aumento del 85%.

En el informe se aclaró que, "en patologías como la sífilis congénita, los casos sospechosos pueden permanecer en esa categoría durante varios meses antes de que se obtenga su confirmación final". También se advierte que, al analizar la primera semana del año y compararla con años ya cerrados, los datos y porcentajes de aumento visualizados tienen un carácter provisorio y deben interpretarse con cautela.

Además, y siempre en referencia a la sífilis congénita, se emplea una clasificación manual confirmatoria debido a la naturaleza de los procesos diagnósticos particulares, a diferencia de otros eventos que utilizan algoritmos automáticos.

En Entre Ríos

Si bien el informe no desagrega datos por distrito, desde 2025 se notifican cada vez más casos en la provincia de Entre Ríos. En ese sentido, en noviembre del año pasado, se reportó un aumento de casos de 72%, muy encima por la media nacional.

En 2025 (SE 1 a SE 44), se notificaron 811 casos de sífilis en la población general, lo que se traduce en una tasa de 66.2 por 100.000 habitantes. El número contrasta con los datos del mismo período de 2024, cuando la provincia había registrado 467 casos, con una tasa de 38.5.

Aunque Entre Ríos ya había reportado una tasa elevada en 2019 (123.4 por 100.000 habitantes), la tasa de casos de sífilis 2025 supera ampliamente los valores de los años recientes (2020-2024), reafirmando una tendencia al alza para esta ETS. Entre las provincias con aumento de casos de sífilis, solo Neuquén supera a Entre Ríos.

Qué es la sífilis, cuáles son los síntomas, cómo se contagia

La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por la bacteria Treponema pallidum, que se transmite principalmente por contacto sexual directo con una úlcera infecciosa durante relaciones vaginales, anales u orales sin protección. También puede contagiarse mediante la transmisión maternoinfantil durante el embarazo, conocida como sífilis congénita. Según la OPS, el riesgo de transmisión se incrementa cuando la madre no recibe un diagnóstico y tratamiento temprano.

La sífilis puede manifestarse de formas muy variadas, lo que dificulta su identificación temprana. Según la OPS, el primer signo suele ser una úlcera indolora (conocida también como chancro ) en la zona genital, rectal o bucal , que aparece entre nueve y 90 días después del contagio y frecuentemente pasa desapercibida.

(conocida también como ) en la zona , que aparece entre nueve y 90 días después del contagio y frecuentemente pasa desapercibida. En la etapa secundaria , la infección puede provocar erupciones en palmas de las manos y plantas de los pies, fiebre y ganglios inflamados. La OPS advierte: La erupción cutánea puede ser muy diversa y no suele causar picazón, lo que contribuye a que la persona no consulte a tiempo.

, la infección puede provocar erupciones en palmas de las manos y plantas de los pies, fiebre y ganglios inflamados. La OPS advierte: La erupción cutánea puede ser muy diversa y no suele causar picazón, lo que contribuye a que la persona no consulte a tiempo. En la fase latente, los síntomas desaparecen, pero la bacteria sigue presente . Cerca del 25% de quienes no reciben tratamiento avanzan a la etapa terciaria, en la que pueden surgir problemas neurológicos, cardiovasculares y lesiones graves en órganos, incluso décadas después.

. Cerca del 25% de quienes no reciben tratamiento avanzan a la etapa terciaria, en la que pueden surgir problemas neurológicos, cardiovasculares y lesiones graves en órganos, incluso décadas después. Según la OPS, cerca del 25% de las personas que no reciben tratamiento adecuado avanzan a la fase terciaria, en la que pueden producirse neurosífilis, cardiosífilis o lesiones graves en órganos vitales incluso décadas tras el inicio de la enfermedad.

Los preservativos son fundamentales para evitar las ETS.

Las consecuencias de no tratar la sífilis a tiempo pueden ser serias. Afecta al cerebro, el corazón, los huesos y otros órganos vitales. La transmisión materno infantil representa una causa prevenible de complicaciones graves durante el embarazo y el nacimiento. La OPS subraya: “La sífilis congénita se puede prevenir fácilmente a través de la detección y tratamiento oportunos de las embarazadas”.

La sífilis es tratable y cuándo más temprano se haga el diagnóstico más posibilidades tiene el paciente de que la enfermedad no avance a etapas complicadas.

La prevención es crucial para controlar el avance de la sífilis en Argentina. La forma más eficaz es el uso correcto del y constante del preservativo, aunque advierten que no existe protección total si las úlceras están en zonas que el preservativo no cubre. Se recomiendan, además, pruebas periódicas, especialmente en personas sexualmente activas o con antecedentes de infección, y tratar simultáneamente a todas las parejas sexuales para cortar la cadena de contagios.