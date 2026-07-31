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Entre Ríos instituyó por ley el Día de la Milonga Entrerriana en homenaje a Víctor Francisco Velázquez

La norma del Gobierno de Entre Ríos establece que cada 4 de junio se conmemorará el Día de la Milonga Entrerriana.

31 de julio 2026 · 20:15hs
Víctor Francisco Velázquez

Víctor Francisco Velázquez, un referente para Entre Ríos con 95 años.

La provincia de Entre Ríos contará oficialmente con el Día de la Milonga Entrerriana, luego de que el gobernador Rogelio Frigerio promulgara la Ley Nº 11.294, sancionada por la Legislatura provincial.

La norma establece que cada 4 de junio se conmemorará el Día de la Milonga Entrerriana, en homenaje al nacimiento del músico Víctor Francisco Velázquez, una de las figuras más representativas de este género musical en la provincia. Que en la actualidad tiene 95 años y es el claro referente en esta provincia. El 4 de junio de 1931, en Abra El Chajá - Altamirano Norte - Departamento Tala, nació Víctor Francisco Velázquez, cantor, guitarrista y compositor. Protagonista imprescindible de la música de esta provincia.

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El texto de la ley dispone además que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, o el organismo que en el futuro la reemplace, será la encargada de desarrollar actividades de difusión para promover la fecha y poner en valor el legado artístico y cultural del reconocido compositor e intérprete.

La iniciativa fue aprobada por ambas cámaras de la Legislatura el 18 de junio de 2026 y posteriormente promulgada por el Poder Ejecutivo el 27 de julio, quedando registrada bajo el Nº 11.294.

Entre Ríos incorpora oficialmente al calendario provincial

Con esta decisión, Entre Ríos incorpora oficialmente al calendario provincial una jornada destinada a reconocer y difundir la milonga entrerriana como parte del patrimonio cultural e identidad musical de la provincia, además de rendir homenaje a uno de sus máximos exponentes.

Entre Ríos milonga Homenaje
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