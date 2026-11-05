Disponen el cierre de seis registros automotores de Entre Ríos

Alcanza a dependencias de Paraná, Concepción del Uruguay, Nogoyá, Ramírez y registros con competencia en Basavilbaso, Rosario del Tala, Gualeguaychú y Urdinarrain.

El Gobierno nacional dispuso el cierre operativo de 72 registros seccionales de la Propiedad del Automotor en distintas provincias. En Entre Ríos afecta a seis registros: se trata de las dependencias de Paraná, Concepción del Uruguay, Nogoyá, Ramírez y registros con competencia en Basavilbaso, Rosario del Tala, Gualeguaychú y Urdinarrain. La medida, publicada este jueves 5 de noviembre, forma parte del proceso de reorganización y digitalización del sistema registral.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia, firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques. La normativa fija un plazo improrrogable de 60 días hábiles para concretar los cierres operativos, reasignar los dominios a registros que permanezcan en funcionamiento y adoptar las medidas administrativas, registrales, documentales e informáticas necesarias.

La resolución identifica 67 registros en el Anexo I (nuevas supresiones) y otros cinco en el Anexo II (cierres de dependencias ya suprimidas anteriormente), lo que totaliza 72 oficinas. Las dependencias alcanzadas se distribuyen en Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Buenos Aires concentra la mayor cantidad.

Ampliación de competencias y contexto

Otro punto central establece que los registros seccionales que permanezcan en funcionamiento podrán realizar trámites referidos a automotores, motovehículos, maquinaria agrícola, vial e industrial y prendas con registro sobre bienes muebles no registrables, previa orden de la Dirección Nacional, independientemente de las competencias que tuvieran originalmente. Los encargados titulares de los registros que absorban nuevas funciones mantendrán su carácter y extenderán su nombramiento a la nueva denominación registral.

La medida se enmarca en el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, aprobado por la Resolución 306/2026. Ese plan apunta a la optimización de recursos, la concentración de funciones, la simplificación administrativa y el avance hacia esquemas de gestión más eficientes y con foco en el ciudadano, en línea con la transformación digital del sistema registral.

La Resolución 538/2026 entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial (5 de noviembre de 2026). El proceso de cierre operativo y reasignación de dominios deberá completarse en el plazo de 60 días hábiles.