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Entre Ríos: el pronóstico anticipa jueves y viernes con nubosidad y temperaturas de hasta 28 grados

El pronóstico del SMN anticipa dos jornadas con nubosidad en Entre Ríos. Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay tendrán máximas de entre 25 y 28 grados.

5 de noviembre 2026 · 06:28hs
Entre Ríos: el pronóstico anticipa jueves y viernes con nubosidad y temperaturas de hasta 28 grados.

Foto UNO/Gerónimo Flores

Entre Ríos: el pronóstico anticipa jueves y viernes con nubosidad y temperaturas de hasta 28 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa condiciones de tiempo mayormente nublado para este jueves 5 y viernes 6 de noviembre en las principales ciudades de Entre Ríos. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 25 y los 28 grados, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 11 y los 15 grados.

De acuerdo con los datos del organismo nacional, Paraná y Concordia presentarán condiciones similares durante ambas jornadas. En tanto, Concepción del Uruguay tendrá un jueves soleado, antes de registrar un aumento de la nubosidad el viernes.

Paraná y Concordia tendrán jornadas nubladas

En Paraná, el jueves se presentará nublado, con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 27. Para el viernes, el SMN prevé que continuará la nubosidad, con un leve ascenso térmico: la mínima será de 15 grados y la máxima alcanzará los 28.

En Concordia, el panorama será prácticamente idéntico. El jueves se espera cielo nublado, con temperaturas entre los 12 y los 27 grados. El viernes persistirán las condiciones de nubosidad, mientras que los registros térmicos oscilarán entre los 15 y los 28 grados.

Concepción del Uruguay tendrá un jueves soleado

En Concepción del Uruguay, las condiciones serán diferentes durante la primera jornada. Para el jueves, el organismo meteorológico anticipa tiempo soleado, con una mínima de 11 grados y una máxima de 26.

El viernes aumentará la nubosidad y se espera una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 25. De esta manera, la ciudad registrará un descenso de un grado en la máxima respecto del día anterior, aunque las primeras horas serán más templadas.

Gualeguaychú tendrá sol el jueves y nubosidad el viernes

En Gualeguaychú, el jueves se presentará soleado, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 26. Para el viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa cielo nublado, con registros térmicos que oscilarán entre los 15 y los 25 grados.

De esta manera, la ciudad compartirá las mismas condiciones meteorológicas previstas para Concepción del Uruguay, con un leve descenso de la temperatura máxima durante la segunda jornada.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Entre Ríos Pronóstico temperaturas
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