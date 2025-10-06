Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos continúa esta semana con el pago de haberes a empleados públicos y jubilados

El Gobierno de Entre Ríos confirmó que el cronograma de pagos de sueldos y jubilaciones de septiembre para empleados públicos se extiende hasta este miércoles.

6 de octubre 2025 · 07:41hs
Entre Ríos continúa esta semana con el pago de haberes a empleados públicos y jubilados.

Entre Ríos continúa esta semana con el pago de haberes a empleados públicos y jubilados.

El Gobierno de Entre Ríos confirmó la continuidad del cronograma de pagos correspondiente a los sueldos de septiembre para empleados estatales y jubilados provinciales. El esquema, iniciado el miércoles 1°, se extenderá hasta este miércoles, informó el Ministerio de Economía.

El calendario de pagos incluye a trabajadores de la administración pública, docentes, personal de salud, fuerzas de seguridad y jubilados, quienes percibirán sus haberes conforme al siguiente detalle, organizado por rangos salariales y fechas específicas:

Esta semana sigue el pago de sueldos y jubilaciones en la administración pública de Entre Ríos

Casa de Gobierno de Entre Ríos (1).jpeg
  • Miércoles 1 de octubre: hasta $662.000.
  • Jueves 2 de octubre: desde $662.001 hasta $882.000.
  • Viernes 3 de octubre: desde $882.001 hasta $1.059.000.
  • Sábado 4 de octubre: desde $1.059.001 hasta $1.345.000.
  • Martes 7 de octubre: desde $1.345.001 hasta $1.860.000.
  • Miércoles 8 de octubre: superiores a $1.860.001.

Desde el Ejecutivo provincial recordaron que los pagos se acreditan en las cuentas sueldo del Banco de Entre Ríos (Bersa), y estarán disponibles desde las primeras horas de cada jornada, conforme a la terminación y rango salarial correspondiente.

De esta manera, el Gobierno provincial garantiza la continuidad en el pago de haberes para los trabajadores y jubilados, contribuyendo a la estabilidad económica de los beneficiarios.

Entre Ríos Haberes Cronograma de pagos
