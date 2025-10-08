Enersa instala medidores inteligentes en Aldea Brasilera

Uno Entre Rios | Economia | Enersa

8 de octubre 2025 · 11:18hs
Enersa inició el lunes la instalación de los primeros medidores inteligentes en la localidad de Aldea Brasilera, marcando un hito en el proceso de modernización tecnológica del sistema eléctrico entrerriano. Esta acción forma parte del plan estratégico de la Empresa para avanzar hacia una red más eficiente y transparente en toda la provincia.

Es histórico para Enersa. Hoy es el primer día del operativo de medidores inteligentes en Aldea Brasilera, un punto de partida para el recambio en toda la red eléctrica de la provincia. Este avance nos va a permitir controlar el consumo de energía tanto desde la Empresa como desde el usuario, promoviendo un uso más eficiente y responsable. Para nosotros es importantísimo ver este inicio de la transformación digital en toda la provincia”, expresó el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher.

Los nuevos medidores permitirán a los usuarios conocer en tiempo real su consumo energético, consultar su historial a través de una aplicación y recibir información directa desde la Empresa. Este salto tecnológico refuerza la transparencia y potencia la relación entre Enersa y sus usuarios.

Estamos realizando la prueba piloto de los primeros medidores inteligentes en usuarios de pequeñas demandas. Más allá de que se trata de un acontecimiento único para la compañía, la instalación de este tipo de medidores implica ofrecer una experiencia totalmente nueva al usuario. Desde el punto de vista técnico, esto nos permite realizar lecturas remotas y habilitar un sinfín de nuevas posibilidades. En definitiva, brindamos un servicio distinto a quienes forman parte de esta primera etapa del programa de medidores inteligentes en Enersa”, destacó el gerente general, Jorge Tarchini.

Con esta iniciativa, Enersa reafirma su compromiso con la innovación, la eficiencia energética y la mejora continua del servicio eléctrico, consolidándose como una empresa pública modelo en la incorporación de tecnología al servicio de la comunidad entrerriana.

