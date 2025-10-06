Condenan a la ex Miss Bolivia detenida con 300 kilos de cocaína en Entre Ríos.

La Justicia Federal condenó a Jade Callau, ex Miss Bolivia, a tres años en suspenso y expulsión por transportar más de 300 kilos de cocaína en Entre Ríos.

La sentencia fue dictada por la jueza Mariela Rojas, titular del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, luego de que la fiscalía, la defensa y la propia acusada alcanzaran un acuerdo para un juicio abreviado.

Sentencian a la ex Miss Bolivia detenida con 300 kilos de cocaína en Entre Ríos

En el acuerdo, se aceptó la calificación de Callau Barriga como partícipe secundaria del delito de transporte de estupefacientes. La pena impuesta fue de tres años de prisión en suspenso, en consideración a la corta edad de la acusada y las circunstancias de desigualdad con su pareja, Leonardo Monte Alto Gusmao, un brasileño de 30 años mayor que ella, quien pilotaba la avioneta con el cargamento de droga.

El fallo se fundamenta en la condición de vulnerabilidad de la ex reina de belleza, quien estuvo involucrada en el ilícito bajo la influencia de su pareja, que también fue detenido en la misma operación.

Además de la pena de prisión en suspenso, la jueza ordenó la expulsión inmediata de Callau Barriga del territorio argentino, como parte de la resolución judicial.