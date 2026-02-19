Colonia Avellaneda: una heladera sobre la cama y un patio bajo agua, la imagen que dejó el temporal

Las intensas tormentas registradas durante el miércoles y la mañana del jueves provocaron complicaciones en Paraná y en distintas localidades de Entre Ríos

Las intensas tormentas registradas durante la madrugada y la mañana del jueves provocaron complicaciones en Paraná, Colonia Avellaneda y en distintas localidades de Entre Ríos. Las precipitaciones anegaron calles, afectaron viviendas y obligaron a las autoridades a activar protocolos de emergencia y emitir recomendaciones preventivas a la población.

En Colonia Avellaneda, una vecina del barrio Las Lonjas mostró a UNO la escena que dejó el avance del agua en su casa de calle Los Sauces: una heladera colocada arriba de la cama para evitar que se arruinara y un patio completamente inundado. La imagen resume el impacto del temporal en esa cuadra.

La mujer contó que la lluvia comenzó durante la madrugada y que en pocas horas el agua ingresó por la puerta y el fondo de la vivienda. En las casas vecinas se repitió la situación. Los residentes intentaron proteger electrodomésticos y muebles.

Inundaciones Colonia Avellaneda Febrero 2026

En Paraná, el municipio desplegó cuadrillas para desobstruir desagües y atender los puntos más afectados. También recomendó evitar circular por calles anegadas, no sacar residuos y mantenerse informado por canales oficiales.

El fenómeno alcanzó a otras ciudades de la provincia, donde se registraron cortes de energía, caída de ramas y dificultades en el tránsito. Desde Defensa Civil solicitaron extremar precauciones ante la inestabilidad prevista para las próximas horas.

La jornada expuso nuevamente las dificultades que enfrentan distintos barrios ante lluvias intensas y la necesidad de obras que permitan reducir el impacto de estos episodios.