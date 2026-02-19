Fuertes lluvias y ráfagas causaron destrozos, evacuaciones y anegamientos en varias ciudades de Entre Ríos

Las intensas tormentas registradas durante la madrugada y la mañana del jueves provocaron importantes complicaciones en Paraná y en otras ciudades de Entre Ríos, donde las autoridades debieron activar protocolos de emergencia y emitir recomendaciones preventivas a la población.

En San Salvador (departamento homónimo) , desde Defensa Civil, en base a lo informado por la Jefatura Departamental de Policía y Bomberos Voluntarios, se reportaron diversos daños materiales a causa de los fuertes vientos. Se produjo la voladura del techo en un complejo de departamentos ubicado en Fco. Malarín y Av. 9 de Julio, lo que obligó a evacuar a una familia, que fue resguardada en la Jefatura Departamental.

Además, se registró la caída de numerosos árboles en distintos sectores y espacios públicos, postes y cables de telefonía derribados en Av. Colón —entre Av. Artigas y La Cremería— y la caída de una columna de alumbrado público en barrio San Miguel. Personal de Obras Públicas y Tránsito trabaja en tareas de despeje y normalización de servicios, en tanto las condiciones climáticas lo permitan. Rige alerta naranja por tormentas y se recomienda circular con extrema precaución.

En Federal (departamento homónimo), las ráfagas de viento y lluvia provocaron la caída de un árbol frente a la Escuela N° 1, en la zona de Antelo casi Santa Rosa de Lima, y otro ejemplar cayó sobre un vehículo estacionado en las inmediaciones. No se informaron heridos, aunque las autoridades pidieron evitar circular por sectores afectados.

Por su parte, en San Benito (departamento Paraná), se declaró la emergencia ante el temporal que dejó abundantes precipitaciones desde la madrugada. Todas las áreas municipales trabajan de manera coordinada para atender las situaciones derivadas de las intensas lluvias.

Se solicitó evitar la circulación vehicular en Calle Eslovenia (sector Arroyo Las Tunas y Cementerio Parroquial), Basavilbaso y Marizza, Buenos Aires y Garabasso, Crespo y Rivadavia, y Paraná y Uruguay. Además, personal de Parques y Paseos retiró un árbol caído en calle San Martín. Rige alerta meteorológico nivel naranja hasta la mañana y luego nivel amarillo por la tarde, con mejoras hacia la noche. Las autoridades pidieron extremar precauciones ante la acumulación de agua en distintos sectores.

En Libertador San Martin (departamento Diamante), se registraron aproximadamente 90 milímetros de lluvia, lo que provocó el desborde del Arroyo Salto y dejó momentáneamente incomunicados a vecinos de ambos lados que necesitaban cruzar con sus vehículos desde Pancho Dotto o Costa Grande hacia la ciudad y viceversa. Si bien el municipio cuenta con una pasarela peatonal que permite el cruce a pie, los conductores debieron esperar varias horas hasta que descendiera el caudal del agua.

La situación fue aún más crítica en Diamante (departamento homónimo), donde se registraron hasta 145 milímetros de lluvia en algunos sectores. Momentos de extrema tensión se vivieron cuando una fuerte correntada, producto del anegamiento de calles, comenzó a arrastrar un vehículo con personas en su interior. Afortunadamente, el episodio pudo ser controlado sin consecuencias mayores.

Desde los equipos de emergencia de todas las localidades afectadas reiteraron el pedido de no circular por calles anegadas ni intentar atravesar sectores con gran acumulación de agua, ya que la fuerza de la corriente puede desestabilizar incluso vehículos de mayor porte. Asimismo, recordaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales mientras persistan las condiciones climáticas adversas.