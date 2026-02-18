El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa la posibilidad de tormentas fuertes para este jueves y afectarán 11 departamentos de Entre Ríos.

El SMN emitió una alerta naranja por tormentas fuertes para Entre Ríos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) amitió una alerta naranja por tormentas fuertes para gran parte de la provincia de Entre Ríos. La alerta estará vigente durante este jueves, la cual para los departamentos La Paz, Villaguay, Paraná, Diamante, Nogoyá, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Colón y Tala.

El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían superar 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 70 y 100 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

Entre Ríos: máxima de 30 grados y alerta por tormentas fuertes

El SMN emitió otra alerta amarilla por tormentas severas para Entre Ríos

En tanto los departamentos Concordia, San Salvador, Feliciano, Federal y Federación serán afectados por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.