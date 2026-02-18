Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

El SMN emitió una alerta naranja por tormentas fuertes para Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa la posibilidad de tormentas fuertes para este jueves y afectarán 11 departamentos de Entre Ríos.

18 de febrero 2026 · 21:36hs
El SMN emitió una alerta naranja por tormentas fuertes para Entre Ríos. 

El SMN emitió una alerta naranja por tormentas fuertes para Entre Ríos. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) amitió una alerta naranja por tormentas fuertes para gran parte de la provincia de Entre Ríos. La alerta estará vigente durante este jueves, la cual para los departamentos La Paz, Villaguay, Paraná, Diamante, Nogoyá, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Colón y Tala.

LEER MÁS: El SMN emitió otra alerta amarilla por tormentas severas para Entre Ríos

El informe del SMN

El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían superar 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 70 y 100 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

El SMN emitió otra alerta amarilla por tormentas severas para Entre Ríos.

El SMN emitió otra alerta amarilla por tormentas severas para Entre Ríos

entre rios: maxima de 30 grados y alerta por tormentas fuertes

Entre Ríos: máxima de 30 grados y alerta por tormentas fuertes

En tanto los departamentos Concordia, San Salvador, Feliciano, Federal y Federación serán afectados por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

SMN alerta naranja Tormentas fuertes Entre Ríos
Noticias relacionadas
El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos.

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

Se esperan fuertes tormentas y ráfagas de viento en Entre Ríos.

Alerta meteorológica por tormentas fuertes para este jueves

entre rios: miercoles inestable con probabilidad de lluvias

Entre Ríos: miércoles inestable con probabilidad de lluvias

El SMN anunció una alerta por tormentas fuertes para gran parte de Entre Ríos.

SMN: alerta por tormentas fuertes para gran parte de Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno intimó a la UTA y La Fraternidad a prestar servicio este jueves

El Gobierno intimó a la UTA y La Fraternidad a prestar servicio este jueves

En Paraná, pintarán una estrella amarilla en memoria de Ricardo Centurión

En Paraná, pintarán una estrella amarilla en memoria de Ricardo Centurión

Quini 6: un apostador acertó los números de La Revancha

Quini 6: un apostador acertó los números de La Revancha

Ultimo Momento
El Gobierno intimó a la UTA y La Fraternidad a prestar servicio este jueves

El Gobierno intimó a la UTA y La Fraternidad a prestar servicio este jueves

En Paraná, pintarán una estrella amarilla en memoria de Ricardo Centurión

En Paraná, pintarán una estrella amarilla en memoria de Ricardo Centurión

Quini 6: un apostador acertó los números de La Revancha

Quini 6: un apostador acertó los números de La Revancha

El SMN emitió una alerta naranja por tormentas fuertes para Entre Ríos

El SMN emitió una alerta naranja por tormentas fuertes para Entre Ríos

La Carrera Nocturna Ciudad de Paraná en la cuenta regresiva

La Carrera Nocturna Ciudad de Paraná en la cuenta regresiva

Policiales
Paraná: un vehículo volcó y terminó en una alcantarilla

Paraná: un vehículo volcó y terminó en una alcantarilla

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Juan Ruiz Orrico ante el Tribunal: Asumo la responsabilidad total del hecho

Juan Ruiz Orrico ante el Tribunal: "Asumo la responsabilidad total del hecho"

La querella pidió 6 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

La querella pidió 6 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Se desarrolla el juicio contra Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Se desarrolla el juicio contra Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Ovación
Por el paro general convocado por la CGT, no habrá fútbol este jueves

Por el paro general convocado por la CGT, no habrá fútbol este jueves

Paraná Rowing Club será epicentro del canotaje y SUP entrerriano

Paraná Rowing Club será epicentro del canotaje y SUP entrerriano

Lionel Messi volvió a entrenarse tras la lesión: qué chances tiene de jugar el fin de semana

Lionel Messi volvió a entrenarse tras la lesión: qué chances tiene de jugar el fin de semana

Franco Colapinto dio el golpe en Bahréin: superó a Gasly y se metió entre los 10 más rápidos

Franco Colapinto dio el golpe en Bahréin: superó a Gasly y se metió entre los 10 más rápidos

Histórico: Argentina será cabeza de serie en el Mundial de Hándbol 2027

Histórico: Argentina será cabeza de serie en el Mundial de Hándbol 2027

La provincia
En Paraná, pintarán una estrella amarilla en memoria de Ricardo Centurión

En Paraná, pintarán una estrella amarilla en memoria de Ricardo Centurión

El SMN emitió una alerta naranja por tormentas fuertes para Entre Ríos

El SMN emitió una alerta naranja por tormentas fuertes para Entre Ríos

Entre Ríos: antes del inicio de clases, Salud reafirma la importancia de completar la vacunación

Entre Ríos: antes del inicio de clases, Salud reafirma la importancia de completar la vacunación

Paraná celebró cuatro jornadas de carnaval

Paraná celebró cuatro jornadas de carnaval

La Feria Vuelta a Clases recorrerá los barrios de Paraná

La Feria Vuelta a Clases recorrerá los barrios de Paraná

Dejanos tu comentario