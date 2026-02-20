Un camión de gas chocó y explotó en Chile: dejó 4 muertos

Una explosión de un camión en la autopista Sur 5 de Santiago dejó 4 muertos y 17 heridos, cinco en estado crítico, tras volcar y liberar una nube de gas.

Una impresionante explosión de un camión que transportaba gas licuado conmocionó este jueves a Chile, con el grave saldo de 4 muertos y 17 heridos, cinco de ellos en estado crítico.

El transporte, de la empresa GasCo, circulaba por una autopista Sur 5 de la capital trasandina cuando volcó de manera espectacular, al dar contra el guard-rail de la via de tránsito el tanque explotó y la nube mortal de gas comenzó a expandirse a velocidad mortal varios cientos de metros.

Para los conductores que circulaban justo por el lugar y quedaron en medio de la nube de gas, faltaba lo peor, porque instantes más tarde todo se convirtió en una impresionante bola de fuego. "Tenemos cuatro víctimas fatales, 10 heridos de diversas consideraciones, cinco de los cuales se encuentran en riesgo vital", reportó a la prensa el delegado presidencial Gonzalo Durán.

Video de la tragedia

Tragedia en Chile

Investigan las causas del siniestro

Se desconocen por ahora las causas del accidente, aunque algunos especulan que pudo tratarse a un exceso de la velocidad. El general de policía Víctor Vielma indicó que la explosión alcanzó "a algunos vehículos que se encontraban al interior de un recinto colindante y afectó un domo existente en el sector".

Los heridos fueron trasladados a distintos nosocomios de la capital trasandina, y según el reporte de autoridades al diario BioBio uno se encuentra en el Hospital Félix Bulnes; cinco en la Mutual de Seguridad; otros dos en la Clínica Indisa; dos en la Asociación Chilena de Seguridad; uno en la Clínica Bupa y tres en la Clínica RedSalud.

“Otros heridos han sido trasladados a estas mutuales de seguridad o a la Asociación Chilena de Seguridad, justamente porque estaban en el traslado hacia sus lugares de trabajo”, le dijo Martorell a BíoBio, indicando que fueron 7 los vehiculos involcrados en el accidente, cuando quedaron en la inmensa nube de gas licuando, que unos pocos segundos más tardes explotaría de manera devastadora.