Entre Ríos: lunes con mínimas de 11° y nubosidad variable

La semana tendrá un descenso de las temperatura en el comienzo. No se descartan lluvias aisladas el martes en algunas zonas de Entre Ríos

27 de octubre 2025 · 07:54hs
Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este lunes 27 de octubre inicia con buenas condiciones de tiempo para Entre Ríos. Se prevé aumento de la nubosidad a la tarde noche. La semana tendrá un descenso de las temperaturas en el comienzo. Incluso, no se descartan eventuales lluvias aisladas este martes de madrugada y de mañana en algunas zonas de la provincia.

Para el resto de la semana la nubosidad será variable. Recién se pronostican un suave ascenso de las temperaturas a partir del viernes y fin de semana próximo. El resto de los días serán más primaverales.

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 20 grados. El día comenzó soleado, con cielo parcialmente nublado y finalizará mayormente nublado. Anuncian lluvias aisladas este martes de madrugada y mañana.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 11 grados y una máxima de 24 grados. Se prevé un día parcialmente nublado de mañana y mayormente nublado de tarde y noche. Las lluvias aisladas llegarían posiblemente este martes en las primeras horas.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 19 grados. Se prevé un cielo entre mayormente nublado y nublado. Prevén elevada nubosidad para este martes, sin precipitaciones.

*En Victoria y Gualeguay anuncian 12 grados de mínima y 17 grados de máxima, con cielo nublado este lunes. Para mañana martes también indican elevada nubosidad, con muy baja probabilidad de precipitaciones.

