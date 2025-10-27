La semana tendrá un descenso de las temperatura en el comienzo. No se descartan lluvias aisladas el martes en algunas zonas de Entre Ríos

Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este lunes 27 de octubre inicia con buenas condiciones de tiempo para Entre Ríos. Se prevé aumento de la nubosidad a la tarde noche. La semana tendrá un descenso de las temperaturas en el comienzo. Incluso, no se descartan eventuales lluvias aisladas este martes de madrugada y de mañana en algunas zonas de la provincia.

Para el resto de la semana la nubosidad será variable. Recién se pronostican un suave ascenso de las temperaturas a partir del viernes y fin de semana próximo. El resto de los días serán más primaverales.

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 20 grados. El día comenzó soleado, con cielo parcialmente nublado y finalizará mayormente nublado. Anuncian lluvias aisladas este martes de madrugada y mañana.

primavera SMN .jpg Entre Ríos: lunes con mínimas de 11° y nubosidad variable

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 11 grados y una máxima de 24 grados. Se prevé un día parcialmente nublado de mañana y mayormente nublado de tarde y noche. Las lluvias aisladas llegarían posiblemente este martes en las primeras horas.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 19 grados. Se prevé un cielo entre mayormente nublado y nublado. Prevén elevada nubosidad para este martes, sin precipitaciones.

*En Victoria y Gualeguay anuncian 12 grados de mínima y 17 grados de máxima, con cielo nublado este lunes. Para mañana martes también indican elevada nubosidad, con muy baja probabilidad de precipitaciones.