Uno Entre Rios | La Provincia | La Libertad Avanza

En Entre Ríos, LLA se impone por encima de sus expectativas

La Libertad Avanza en Paraná celebra resultados que superan ampliamente las expectativas.

26 de octubre 2025 · 21:12hs
La Libertad Avanza en Paraná celebra resultados que superan ampliamente las expectativas.

La Libertad Avanza en Paraná celebra resultados que superan ampliamente las expectativas.
La Libertad Avanza en Paraná celebra resultados que superan ampliamente las expectativas

La Libertad Avanza en Paraná celebra resultados que superan ampliamente las expectativas, aunque los números oficiales se conocerán a las 21.

Alrededor de las 20, en el búnker de Libertad Avanza en Entre Ríos, Paraná, comenzó a dibujarse una sonrisa entre los presentes. Y es que los datos que llegaban al centro de cómputos son más que alentadores: la victoria se perfila muy por encima de lo esperado.

"En algunos lugares, Libertad Avanza triplica al peronismo. Ni sumando los votos de Caro Gaillard, Guillermo Michel y Adán Bahl alcanza", comentó una colaboradora del peronismo disidente.

En la sede del Cirse se festejó la victoria amplia por 10 puntos de diferencia con Fuerza Entre Ríos.

En Concordia la Alianza LLA le sacó 10 puntos a Fuerza Entre Ríos

Karina Milei se mostró confiada en las elecciones que realizó La Libertad Avanza.

Karina Milei: "Estamos muy contentos, vamos a seguir esperando los números"

En tanto, desde el campamento violeta reforzaron esa impresión. "Las encuestas nos daban una victoria de entre 3 y 4 puntos, pero estamos superando el 8%", admitió un dirigente libertario, todavía sorprendido por los números.

Diferentes fuentes consultadas por UNO dieron cuenta de guarismos a favor de LLA. Voces violetas hablan de una victoria en Paraná y Paraná Campaña. Un joven dirigente, por ejemplo, aportó que en una escuela céntrica de Paraná, los violetas obtuvieron 162 votos contra 49 del peronismo de Michel y Bahl.

EN VIVO

Embed

Vázquez: "No hemos obtenido la performance electoral"

Jorge 'Kinoto' Vázquez, presidente del PJ Paraná, fue tajante: "No hemos obtenido la performance electoral que como partido pretendíamos obtener, no hemos tenido el acompañamiento que quizás considerábamos que debíamos tener. Sobre todas las cosas pensando en la situación real que está atravesando la ciudadanía. Esta agonía económica, este sufrimiento constante. Indudablemente que esto va a dejar mucho para analizar ede qué es lo que debemos hacer de ahora en adelante en nuestro Partido Justicialista. No hay que enojarse con la gente".

LEER MÁS: Elecciones 2025: cerraron los comicios sin irregularidades y con éxito de la BUP

Gualeguaychú y San Salvador

A la redacción también llegaron datos de otras localidades. En Gualeguaychú, por ejemplo, la mesa 2122 arrojó 137 votos para LLA contra 79 de Fuerza Entre Ríos. Muy atrás quedan otras fuerzas: el Partido Socialista sacó 13 votos, Ahora 503, 8 papeletas, Unión Popular Federal vio 9 boletas y el MAS y la Nueva Izquierda sólo anotaron 5 sufragios.

Algo similar se vio en la mesa 3451 de San Salvador, donde LLA obtuvo 165 votos a favor contra 53 de Fuerza Entre Ríos. La lista Ahora 503 llegó a 11 votos y detrás los demás partidos, con 3 y 2 votos.

La mesa 3463, de General Campos arrojó 107 votos para Fuerza Entre Ríos y 88 para la alianza LLA. Sin embargo, esa situación se da vuelta en la mesa 3464, donde los libertarios consiguen 122 sufragios contra 75 del peronismo "oficial".

Cabe remarcar que se trata de una tendencia, los resultados oficiales se empezarán a a conocer desde las 21.

La Libertad Avanza Entre Ríos Victoria Elecciones 2025
Noticias relacionadas
elecciones 2025: diego santilli admitio que fue una campana dificil

Elecciones 2025: Diego Santilli admitió que fue "una campaña difícil"

Mariano Cúneo Libarona dejará el Ministerio de Justicia después de las elecciones.

Mariano Cúneo Libarona dejará el Ministerio de Justicia después de las elecciones

Entre Ríos: polarización y competencia cerrada en las próximas elecciones.

Entre Ríos: polarización y competencia cerrada en las próximas elecciones

El peronismo representa a miles de entrerrianos y es la única fuerza capaz de construir una alternativa a este modelo económico y social, expresa Fuerza Entre Ríos

El mensaje de Fuerza Entre Ríos: "Respetamos el mensaje de las urnas"

Ver comentarios

Lo último

En Concordia la Alianza LLA le sacó 10 puntos a Fuerza Entre Ríos

En Concordia la Alianza LLA le sacó 10 puntos a Fuerza Entre Ríos

Guillermo Francos presentó los primeros resultados oficiales

Guillermo Francos presentó los primeros resultados oficiales

El mensaje de Fuerza Entre Ríos: Respetamos el mensaje de las urnas

El mensaje de Fuerza Entre Ríos: "Respetamos el mensaje de las urnas"

Ultimo Momento
En Concordia la Alianza LLA le sacó 10 puntos a Fuerza Entre Ríos

En Concordia la Alianza LLA le sacó 10 puntos a Fuerza Entre Ríos

Guillermo Francos presentó los primeros resultados oficiales

Guillermo Francos presentó los primeros resultados oficiales

El mensaje de Fuerza Entre Ríos: Respetamos el mensaje de las urnas

El mensaje de Fuerza Entre Ríos: "Respetamos el mensaje de las urnas"

En Entre Ríos, LLA se impone por encima de sus expectativas

En Entre Ríos, LLA se impone por encima de sus expectativas

Colapinto: Hice 50 vueltas arrastrándome sin nada de grip

Colapinto: "Hice 50 vueltas arrastrándome sin nada de grip"

Policiales
Colonia Elía: tras votar, un hombre fue arrestado por una causa de abuso en Buenos Aires

Colonia Elía: tras votar, un hombre fue arrestado por una causa de abuso en Buenos Aires

Recuperaron tres bicicletas robadas en un edificio de Paraná

Recuperaron tres bicicletas robadas en un edificio de Paraná

Dos detenidos por el ataque a policías rurales en la zona de Santa Elena

Dos detenidos por el ataque a policías rurales en la zona de Santa Elena

Trasladaron a un jefe narco: del tiroteo en Gualeguaychú a una cárcel de máxima seguridad

Trasladaron a un jefe narco: del tiroteo en Gualeguaychú a una cárcel de máxima seguridad

Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Ovación
Franco Colapinto apenas resistió en México y terminó 16°

Franco Colapinto apenas resistió en México y terminó 16°

Colapinto: Hice 50 vueltas arrastrándome sin nada de grip

Colapinto: "Hice 50 vueltas arrastrándome sin nada de grip"

Estela Leguizamón una luchadora solidaria y tenaz

Estela Leguizamón una luchadora solidaria y tenaz

Los chicos del Estudiantes listos para el Maratón Omar Boeri

Los chicos del Estudiantes listos para el Maratón Omar Boeri

Dalmiro Dettler cumple sus sueños en el exterior

Dalmiro Dettler cumple sus sueños en el exterior

La provincia
En Concordia la Alianza LLA le sacó 10 puntos a Fuerza Entre Ríos

En Concordia la Alianza LLA le sacó 10 puntos a Fuerza Entre Ríos

El mensaje de Fuerza Entre Ríos: Respetamos el mensaje de las urnas

El mensaje de Fuerza Entre Ríos: "Respetamos el mensaje de las urnas"

En Entre Ríos, LLA se impone por encima de sus expectativas

En Entre Ríos, LLA se impone por encima de sus expectativas

Elecciones 2025: cerraron los comicios sin irregularidades y con éxito de la BUP

Elecciones 2025: cerraron los comicios sin irregularidades y con éxito de la BUP

La Boleta Única de Papel debutó con éxito: rapidez y  claridad 

La Boleta Única de Papel debutó con éxito: rapidez y  claridad 

Dejanos tu comentario