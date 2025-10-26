En Entre Ríos, LLA se impone por encima de sus expectativas

La Libertad Avanza en Paraná celebra resultados que superan ampliamente las expectativas, aunque los números oficiales se conocerán a las 21.

Alrededor de las 20, en el búnker de Libertad Avanza en Entre Ríos, Paraná, comenzó a dibujarse una sonrisa entre los presentes. Y es que los datos que llegaban al centro de cómputos son más que alentadores: la victoria se perfila muy por encima de lo esperado.

"En algunos lugares, Libertad Avanza triplica al peronismo. Ni sumando los votos de Caro Gaillard, Guillermo Michel y Adán Bahl alcanza", comentó una colaboradora del peronismo disidente.

En tanto, desde el campamento violeta reforzaron esa impresión. "Las encuestas nos daban una victoria de entre 3 y 4 puntos, pero estamos superando el 8%", admitió un dirigente libertario, todavía sorprendido por los números.

Diferentes fuentes consultadas por UNO dieron cuenta de guarismos a favor de LLA. Voces violetas hablan de una victoria en Paraná y Paraná Campaña. Un joven dirigente, por ejemplo, aportó que en una escuela céntrica de Paraná, los violetas obtuvieron 162 votos contra 49 del peronismo de Michel y Bahl.

Vázquez: "No hemos obtenido la performance electoral"

Jorge 'Kinoto' Vázquez, presidente del PJ Paraná, fue tajante: "No hemos obtenido la performance electoral que como partido pretendíamos obtener, no hemos tenido el acompañamiento que quizás considerábamos que debíamos tener. Sobre todas las cosas pensando en la situación real que está atravesando la ciudadanía. Esta agonía económica, este sufrimiento constante. Indudablemente que esto va a dejar mucho para analizar ede qué es lo que debemos hacer de ahora en adelante en nuestro Partido Justicialista. No hay que enojarse con la gente".

Gualeguaychú y San Salvador

A la redacción también llegaron datos de otras localidades. En Gualeguaychú, por ejemplo, la mesa 2122 arrojó 137 votos para LLA contra 79 de Fuerza Entre Ríos. Muy atrás quedan otras fuerzas: el Partido Socialista sacó 13 votos, Ahora 503, 8 papeletas, Unión Popular Federal vio 9 boletas y el MAS y la Nueva Izquierda sólo anotaron 5 sufragios.

Algo similar se vio en la mesa 3451 de San Salvador, donde LLA obtuvo 165 votos a favor contra 53 de Fuerza Entre Ríos. La lista Ahora 503 llegó a 11 votos y detrás los demás partidos, con 3 y 2 votos.

La mesa 3463, de General Campos arrojó 107 votos para Fuerza Entre Ríos y 88 para la alianza LLA. Sin embargo, esa situación se da vuelta en la mesa 3464, donde los libertarios consiguen 122 sufragios contra 75 del peronismo "oficial".

Cabe remarcar que se trata de una tendencia, los resultados oficiales se empezarán a a conocer desde las 21.