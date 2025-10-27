Uno Entre Rios | La Provincia | Joaquín Benegas Lynch

Joaquín Benegas Lynch: "Si Argentina vuela, Entre Ríos también vuela"

Con el mapa teñido de violeta, Entre Ríos confirmó su respaldo al espacio La Libertad Avanza que lidera Javier Milei a nivel nacional.

27 de octubre 2025 · 01:30hs
La alianza La Libertad Avanza se impuso con amplitud en las elecciones legislativas 2025 en Entre Ríos. Los candidatos Joaquín Benegas Lynch y Romina María Almeida fueron electos senadores nacionales y encabezaron los festejos en la ciudad de Paraná, donde aseguraron que “comienza una nueva etapa de transformación para la provincia y para la Argentina”.

El acto de cierre, realizado este domingo en el Coliseo, reunió a militantes, dirigentes y representantes de los partidos que integran la coalición libertaria, entre ellos el PRO, la Unión Cívica Radical, el Movimiento FED, el Partido Libertario y el Movimiento Social Entrerriano.

Los resultados oficiales confirmaron que Entre Ríos fue una de las provincias donde el mapa “se pintó de violeta”, reflejando el avance del espacio liderado a nivel nacional por el presidente Javier Milei.

Benegas Lynch, en diálogo con UNO, agradeció el apoyo de los votantes y destacó la unidad que permitió consolidar el triunfo: “Muchísimas gracias a cada uno de los 17 departamentos que apoyaron la transformación. A los laburantes, a los emprendedores, a las pymes y a todos los entrerrianos de bien que hoy nos dieron su confianza. Este resultado es el reflejo de una provincia que decidió avanzar”.

El flamante senador sostuvo que la elección “confirma que la libertad no es un destino, sino una batalla cultural que se defiende todos los días”. También remarcó que el espacio libertario “demostró que las coincidencias pueden más que las diferencias”, y valoró el trabajo conjunto entre las fuerzas que conforman la alianza.

Durante su discurso, Benegas Lynch agradeció especialmente al gobernador Rogelio Frigerio, con quien mantiene una línea de trabajo en común. “Gracias, gobernador Frigerio, por acompañar y estar alineado con el Gobierno Nacional. Lo que se viene ahora es una reforma de segunda generación que va a hacer que la Argentina vuele. Si Argentina vuela, Entre Ríos también vuela”.

En su mensaje, el dirigente resaltó el potencial productivo, agroindustrial y tecnológico de la provincia, y expresó que “la sintonía entre el Ejecutivo nacional y el gobierno entrerriano será clave para aprovecharlo”.

Desde el entorno libertario señalaron que el triunfo en Entre Ríos ratifica el rumbo político iniciado en 2023 con la presidencia de Javier Milei, y que los nuevos senadores entrerrianos serán “una voz firme del cambio y la libertad en el Congreso”.

Romina Almeida, compañera de fórmula de Benegas Lynch, afirmó que la tarea que se viene “es defender los valores de la transparencia, el mérito y el trabajo como motores del progreso”. “Entre Ríos apostó por un cambio cultural profundo. La gente pidió menos privilegios, más esfuerzo y un Estado que no le ponga trabas al que quiere crecer”, sostuvo Almeida.

La Libertad Avanza celebró en Paraná un cierre cargado de euforia, con banderas violetas, cánticos y un mensaje unificado de respaldo al presidente Milei. Para el espacio, el resultado en Entre Ríos significa no solo un triunfo electoral, sino también un respaldo a la gestión nacional y una señal del fortalecimiento del proyecto libertario en la región centro del país.

