La Alianza La Libertad Avanza obtuvo una victoria clave en Entre Ríos en las elecciones legislativas 2025, al consagrar a Andrés Laumann, Alicia Fregonese y Darío Schneider como nuevos diputados nacionales. El espacio libertario, que llevó el color violeta a todos los departamentos de la provincia, celebró el triunfo en el salón Coliseo de Paraná, donde los candidatos agradecieron el respaldo de los entrerrianos y destacaron “el comienzo de una nueva etapa de transformación en Argentina”.

El resultado consolidó la expansión del movimiento liberal en el Litoral, alineado con la gestión nacional del presidente Javier Milei y el gobierno provincial de Rogelio Frigerio. La elección marcó un nuevo capítulo para la coalición integrada por el PRO, la Unión Cívica Radical, el Movimiento FED, el Partido Libertario y el Movimiento Social Entrerriano, que logró ubicar tres representantes entrerrianos en el Congreso Nacional.

Por motivos personales, Darío Schneider no participó del cierre de campaña ni de los festejos, pero sus compañeros de lista encabezaron el acto central junto a dirigentes provinciales, militantes y fiscales de toda la provincia.

Andrés Laumann: "En Entre Ríos están naciendo bebés liberales"

Andrés Laumann, primer diputado electo, expresó a UNO su agradecimiento y entusiasmo por el respaldo recibido: “Quiero agradecer a todos los fiscales y a todos los que pusieron el corazón para que hoy esto sea una realidad. La Argentina empieza a abrazar la idea de la libertad, empieza a entender que su destino es otro, no el que nos marcaron hace 20 años”.

El dirigente paranaense también remarcó la importancia del trabajo conjunto que permitió consolidar el triunfo: “Agradezco esta enorme fusión de partidos y la valentía de todos los que apostaron a construir algo distinto. En Entre Ríos están naciendo bebés liberales, y eso significa que la libertad empieza a tener raíces firmes”.

Laumann destacó que el desafío recién comienza y que la nueva bancada “representará los valores de la libertad, el esfuerzo y el mérito”, con la convicción de que “la política puede recuperar su sentido si vuelve a escuchar a la gente”. “Vamos a llevar al Congreso la voz de los entrerrianos que trabajan, producen y no quieren depender de nadie. Viva la libertad y viva Entre Ríos”, cerró entre aplausos.

Luego fue el turno de Alicia Fregonese, quien se mostró emocionada y subrayó el compromiso que implica este nuevo mandato: “Muy contenta por el triunfo, pero sobre todo por la responsabilidad que esto conlleva. Es un voto de confianza, y eso se traduce en trabajo y compromiso para responder a cada entrerriano que sigue apostando por el cambio y por un país distinto”.

La dirigente entrerriana, con experiencia en el ámbito educativo, adelantó cuáles serán sus principales ejes de trabajo en el Congreso: “Voy a seguir enfocada en la educación, que es la base de todo. También voy a trabajar en la producción y la familia, que son los pilares para mejorar la vida de la gente”.

Fregonese agradeció especialmente al sector docente por su esfuerzo diario en un contexto difícil: “Quiero agradecerles a todos los docentes, directivos, supervisores y equipos del Consejo General de Educación por el enorme esfuerzo que están haciendo. Sabemos que hay cosas por mejorar, pero valoro profundamente su compromiso. Vamos a seguir trabajando para mejorar su situación y fortalecer el aprendizaje de los estudiantes”.

La diputada electa consideró que el cambio “ya está en marcha” y que los resultados en Entre Ríos son una muestra del nuevo rumbo: “La gente necesita este cambio y lo está sosteniendo con paciencia y esperanza. Hay que seguir avanzando para mejorar la vida de los entrerrianos y de todos los argentinos”.

El cierre de la jornada en el salón Coliseo de Paraná fue una celebración de unidad. Los militantes corearon consignas en favor de la libertad, mientras los candidatos ratificaron su compromiso con las reformas impulsadas por el Gobierno nacional. Desde el equipo provincial, remarcaron que el ingreso de tres diputados libertarios al Congreso “garantiza una representación activa de Entre Ríos en el proceso de transformación del país”.

El resultado dejó a la provincia entre las más alineadas con el oficialismo nacional y consolidó a La Libertad Avanza como una de las fuerzas con mayor crecimiento político en la región centro. “Esta noche no solo ganamos una elección”, resumió un dirigente en el cierre. “Ganamos la oportunidad de demostrar que la libertad también se construye desde Entre Ríos”.