Elecciones 2025: oficialismo sumó tres bancas en Diputados

Amplio triunfo para los candidatos Andrés Laumann, Alicia Fregonese y Darío Schneider en Entre Ríos. Ingresan a la Cámara de Diputados

27 de octubre 2025 · 09:21hs
Elecciones 2025. El acuerdo entre el gobernador y el presidente obtuvo el mayor caudal de votos. Fuerza Entre Ríos se posicionó segundo.

La alianza política entre el gobernador Rogelio Frigerio y La Libertad Avanza (LLA) cosechó un amplio triunfo en toda la provincia de Entre Ríos. Minutos después de las 18 comenzaron a trascender las planillas de recuento de votos de mesas electorales y vaticinaron una victoria contundente en favor del oficialismo.

Elecciones 2025 legislativa. Triunfó el oficialismo en 14 de los 17 departamentos. Dos bancas en el Senado quedaron para LLA y una para Fuerza Patria. 

Elecciones 2025: estos son los senadores nacionales elegidos

La participación en las Elecciones 2025 en Entre Ríos alcanzó el 70,91% del padrón habilitado para votar. En el país el porcentaje fue de 69,54% del padrón

En Entre Ríos concurrió a votar el 70,91% del padrón habilitado

De todos modos, estos datos no se confirmaron hasta la actualización de la web de la Cámara Nacional Electoral, que ocurrió recién a las 21.30 de ayer.

Los datos oficiales

Los datos oficiales se desprendió que se escrutaron el 100% de las mesas. Para Diputados, Alianza La Libertad Avanza obtuvo 358.272 votos, es decir el 52,91% y así ganó tres bancas. De modo que entraron Andrés Laumann, Alicia Fregonese y Darío Schneider.

Por su parte, Fuerza Entre Ríos obtuvo 232.905 votos, es decir 34,39% y se adjudicó dos bancas en Diputados que son para Guillermo Michel y Laura Marclay.

En tanto que el Partido Socialista obtuvo 24.696 votos, es decir el 3,64 %. Como candidatos a diputados fueron Gustavo Guzmán y Sofía Gan.

La Lista Ahora 503 obtuvo 24.644 votos, es decir el 3,59% y no alcanzó ninguna banca. Es de recordar que para Diputados se presentaron Paola Rubbatino y Federico Olano.

La Nueva Izquierda consiguió 17.156 votos que equivalen al 2,5%. Para Diputados compitieron Nadia Burgos y Facundo Scattone Moulins.

Unión Popular Federal obtuvo 12.102 votos, es decir 1,76% y no alcanzó ninguna banca. Para diputados compitió Emilio Martínez Garbino y María Isabel Sola.

Por último, el Movimiento al Socialismo se quedó con 8.089 votos, es decir el 1,17 %. Nahuel Les Pou junto a Michelle Bergamaschi Altamirano. En la capital entrerriana, LLA obtuvo el 54,65% de los votos, mientras que Fuerza Entre Ríos arañó el 32%.

El partido socialista que llevó al peronista Héctor Maya para senador logró el 4,39% de los Alegría.

En Paraná y Gualeguaychú la ventaja fue de más de 20 puntos. En la capital entrerriana, LLA obtuvo el 54,65% de los votos, mientras que Fuerza Entre Ríos arañó el 32%. El partido socialista que llevó al peronista Héctor Maya para senador logró el 4,39% de los sufragios.

En la localidad del sur entrerriano, la lista oficialista encabezada por Joaquín Benegas Lynch para senador y a Andrés Laumann para diputado fue elegida por el 55% de la población que fue a votar, mientras que Fuerza Patria apenas superó el 33%.

La dura derrota del peronismo entrerriano fue admitida en un comunicado donde reconocieron “el mensaje de las urnas”

