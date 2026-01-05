Uno Entre Rios | La Provincia | VIH

VIH: el hospital de la Baxada de Paraná comenzará a realizar testeos voluntarios

El Hospital de la Baxada Doctora de Paraná comenzará a realizar testeos de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Será gratuito y voluntario.

5 de enero 2026 · 18:43hs
A partir de este martes, el Hospital de la Baxada Doctora Teresa Ratto de la ciudad de Paraná comenzará a realizar testeos de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Este testeo será gratuito y voluntario por lo que no requerirá orden médica.

Sobre los testeos en el hospital de la Baxada

Desde la Coordinación de VIH, enfermedades de transmisión sexual (ETS), hepatitis virales y tuberculosis, dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, informaron que las personas interesadas en efectuarse la prueba podrán acercarse al laboratorio del hospital los días martes, en el horario de 10 a 18, donde se les extraerá una muestra de sangre para efectuar el análisis correspondiente.

En caso de un resultado positivo se realizarán todos los estudios confirmatorios necesarios, y se brindará un turno con el servicio de Infectología del mismo hospital. Además, quienes deseen realizarse otros estudios por infecciones de transmisión sexual también podrán solicitar el estudio de hepatitis y sífilis en el mismo procedimiento.

Es importante destacar que cualquier persona que haya tenido contacto sexual sin el uso de métodos de barrera (preservativo o campo de látex) está expuesta al riesgo de transmisión de infecciones de transmisión sexual (ITS).

Por lo tanto, frente a esta situación, se recomienda a la comunidad efectuarse los testeos de VIH, sífilis y hepatitis.

Sobre la vacunación

Asimismo, desde la Coordinación se enfatizó en la importancia de completar el Calendario de Vacunación, especialmente en personas de 20 años o más, quienes deben acercarse a cualquier vacunatorio para completar la serie de vacunas contra la hepatitis B.

Esta vacuna consta de tres dosis: 0, 1 y 6 meses. Cabe recordar que la hepatitis B no estaba incluida en el carnet de vacunación nacional en años anteriores, por lo que se recomienda aprovechar esta oportunidad para garantizar la protección.

Respecto a la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), se establece que para niñas y niños entre 11 y 20 años corresponde una dosis única; para personas entre 21 y 26 años, dos dosis; y para personas con diagnóstico de VIH, trasplante, lupus, artritis y otras enfermedades autoinmunes, tres dosis (0, 2 y 6 meses).

Esta vacunación es fundamental para prevenir infecciones por VPH, que pueden llevar a diversos tipos de cáncer, y para proteger a la población de enfermedades autoinmunes o con condiciones de salud que los hacen más vulnerables.

