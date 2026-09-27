Advierten por los reiterados casos de intentos de estafas virtuales

Días pasado en la ciudad de Chajarí una mujer de edad fue estafada con un presunto llamado desde el Anses. La ciudadana fue engañada y depositó en una cuenta que le dieron 400 mil pesos. La mujer de 75 años solicitó un crédito del Banco Nación (BNA+), todo mediante la App en el teléfono móvil para posteriormente transferir ese dinero a los estafadores.

No se trata de un hecho aislado porque fueron varios los casos que se repiten en la provincia. En este caso se dio a conocer ya que la propia damnificada radicó la denuncia, pero en ocasiones sucede que no se toma conocimiento del caso.

La jefe de la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos, Eliana Galarza precisó que son numerosos los casos que se dan en el marco de la provincia. “A las estafas no las podemos prevenir con más patrulleros realizando recorridas, con puestos de seguridad preventivo, las estafas se previenen informando y haciendo docencia en forma permanente hacia nuestros ciudadanos”, contó.

Sobre ese caso ocurrido en Chajarí indicó que "la persona mayor de edad fue engañada tras recibir un llamado telefónico, que entendemos que este llamado habrá tenido algún logo referenciado y se identificaba con la denominación Anses. Evidentemente esta mujer creyó que la estaban llamando de este organismo oficial y siguió una serie de pasos que le hicieron accionar engañándola supuestamente para adquirir una computadora”.

La funcionaria expresó en LT 15 Radio del Litoral que "particularmente con esta modalidad, sabemos que estamos a la orden del día de recibir distintos llamados telefónicos, ya sea a nuestra línea fija o a nuestro dispositivo a través de lo que es la aplicación de WhatsApp o también en relación a las publicaciones que vemos en redes sociales”.

En cuanto a las medidas preventivas que se busca difundir, Galarza contó: "Nosotros siempre decimos para tratar de prevenir esta modalidad que está a la orden del día es que los ciudadanos tienen que saber que ningún organismo oficial te va a llamar por teléfono para ofrecerte un producto y realizar la maniobra o la transacción que genere el pago del mismo. Los organismos oficiales, Anses, PAMI, el Ministerio de Salud, Educación, ningún organismo va a llamar para gestionar esta acción”.

Además, advirtió que en caso de no estar esperando la devolución de un reclamo que se haya hecho con anterioridad, "tenemos que saber que estamos frente a una situación que es para ejecutar una estafa”.

Recomendaciones para evitar estafas

La comisaria también precisó que ante estos casos sospechosos “tenemos que cortar y si nos queda una duda en relación a la situación que nos estén planteando, lo que nos quieran vender o lo que nos quieran cobrar, cortamos y nos comunicamos con la dependencia, con el organismo, con quien nos haya mencionado que llamaban. Nos comunicamos por los canales oficiales, porque sabemos que tanto las mutuales, como los organismos oficiales tienen un canal de comunicación oficial que nos va a generar un respaldo. Y si no lo hacemos por teléfono, nos acercamos a la sede física”.

Galarza mencionó que es muy común que al momento de las llamadas se realizan "suplantación de identidad. Sabemos que hoy en día recibimos miles de llamadas. Esto pasa mucho también con el tema de las entidades bancarias o las billeteras virtuales. La gente está recibiendo muchos llamados con el logo de una billetera virtual reconocida, como es Mercado Pago o muchas veces con el logo de la entidad bancaria de la cual somos clientes, donde haciéndose pasar en forma muy educada y con un verso, nos quieren hacer entrar en un juego haciéndonos creer que nuestra cuenta está en riesgo, que para sacarla de riesgo tenemos que seguir serios pasos. Esto es totalmente falso”.

Por último, la comisaria admitió que "si tenemos un problema con la billetera virtual, la alerta la vamos a recibir en la plataforma que tenemos descargada. Si tenemos un problema con la entidad bancaria, la alerta nos va a llegar dar por el homebanking. Por eso siempre tenemos que estar atentos y ante la duda cortamos la llamada y nos cercioramos por los canales oficiales o vamos en forma personal”.