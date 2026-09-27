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Una nueva Feria de Manos Entrerrianas invita a elegir regalos para el Día de la Madre

Más de 70 emprendedores en una actividad especial por el Día de la Madre, el viernes 9 de octubre desde las 17 en Plaza Mansilla. Habrá artesanías, patio gastronómico y shows

27 de septiembre 2026 · 11:37hs
Una nueva Feria de Manos Entrerrianas invita a elegir regalos para el Día de la Madre

La Feria de Manos Entrerrianas reunirá una amplia variedad de producciones elaboradas por emprendedores entrerrianos. Será una oportunidad para conocer y adquirir productos artesanales y encontrar regalos para celebrar a las madres, acompañando al mismo tiempo el trabajo y la producción local. Además, durante la jornada habrá un patio gastronómico y espectáculos en vivo, en un espacio pensado para compartir y disfrutar en familia. La actividad se desarrollará el viernes 9 de octubre, de 17 a 23, en Plaza Mansilla, frente a la Casa de Gobierno, con entrada libre y gratuita.

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Una nueva Feria de Manos Entrerrianas invita a elegir regalos para el Día de la Madre

Manos Entrerrianas

La marca Manos Entrerrianas del Ministerio de Desarrollo Social fue creada para poner en valor la Economía Social, el comercio justo y el consumo responsable, facilitando los procesos de promoción y comercialización de productos y servicios entrerrianos. Se trata de un sello para distinguir, visibilizar, apoyar y afianzar las producciones provinciales, informaron desde la cartera social.

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Más de 400 emprendimientos de la Economía Social han formado parte de las distintas ediciones del programa que se han realizado. Quienes forman parte de la marca, provienen de distintos puntos de la provincia, y se dedican a realizar alimentos envasados, juguetes, artesanías tradicionales, cuchillería, servicios, indumentaria, cerámica, materiales de construcción, accesorios, herrería y carpintería, y marroquinería, entre otros.

Manos Entrerrianas Día de la Madre regalos
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