Entre Ríos exportó por primera vez 20 toneladas de nuez pecán a China

Entre Ríos concretó su primera exportación de 20 toneladas de nuez pecán a China, tras cumplir los requisitos fitosanitarios acordados entre ambos países.

2 de diciembre 2025 · 11:35hs
Entre Ríos exportó por primera vez 20 toneladas de nuez pecán a China.

Entre Ríos exportó por primera vez 20 toneladas de nuez pecán a China.

Por primera vez, Entre Ríos exportó 20 toneladas de nuez pecán a un importante mercado asiático. Según se informó, este primer envío consta de nuez pecán variedad Pawnee, acondicionada en un contenedor cuyo destino es el Puerto de Ningbo, uno de los principales centros de entrada de alimentos y productos agrícolas en China.

Previo al envío, agentes del Centro Regional Entre Ríos del Senasa verificaron el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios acordados en el territorio nacional con la Administración General de Aduanas de China (GACC) en marzo de este año, acuerdo que habilitó la exportación de frutos secos de Argentina al país asiático.

La nuez pecán entrerriana llegó por primera vez al puerto de Ningbo

El Senasa, organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, es el encargado de garantizar la sanidad de los frutos secos durante toda la cadena productiva y certifica que se cumplan las condiciones fitosanitarias establecidas por el país comprador para los productos vegetales argentinos.

Argentina produce entre 10 y 12 variedades de nuez pecán. La provincia de Entre Ríos tiene alrededor del 60% de las hectáreas implantadas de este fruto seco a nivel nacional y produce un 50% del total del país. También hay plantaciones en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Catamarca, Tucumán, Salta y Misiones.

Se trata de un cultivo contraestación respecto del Hemisferio Norte. En Argentina la cosecha empieza en abril, siendo su fuerte en junio y julio.

El 90% de la producción de nuez pecán se destina al mercado externo. El 10% que se comercializa en el mercado interno se utiliza para panificados, confituras y consumo directo.

Se sabe que el mercado chino es uno de los más importantes del mundo en el consumo de frutos secos y el principal para nuez pecán con cáscara.

En lo que va de 2025, el Senasa registró exportaciones por 920 toneladas de nuez pecán con y sin cáscara. Los principales destinos fueron: Lituania, Brasil, Federación Rusa, Turquía, Egipto, Arabia Saudita, España y Perú.

