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Se jugó la tercera fecha del certamen femenino de la Liga Paranaense

Con el empate entre Arenas FC y San Benito, este jueves se completó el tercer capítulo del certamen de fútbol femenino de la Liga Paranaense.

30 de abril 2026 · 18:58hs
Atlético VF logró su primera victoria en el femenino de la Liga Paranaense. 

Prensa LPF

Atlético VF logró su primera victoria en el femenino de la Liga Paranaense. 

Este jueves se completó la tercera fecha del torneo de fútbol femenino de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF), capítulo que debió reprogramarse debido a las lluvias de los últimos fines de semana. Arenas FC, que hizo de local en cancha de su rival de turno, igualó 1 a 1 con San Benito.

La jornada se había iniciado el martes, con la victoria de Neuquén sobre el campeón vigente, San Benito Paraná, por 2 a 1. Mientras que el miércoles, Atlético VF logró su primera victoria en el certamen tras superar por 1 a 0 a Camioneros, mientras que Oro Verde goleó 5 a 1 a Belgrano.

Dibu Martínez tuvo una buena actuación a pesar de la derrota.

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Se espera una gran convocatoria para la continuidad del torneo en Entre Ríos.

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Esta fecha, el equipo que quedó libre fue Atlético Paraná.

La próxima fecha del campeonato de fútbol femenino

Este sábado se jugará la cuarta fecha del certamen local. Tres partidos serán a las 11, en el predio de la LPF: Atlético Paraná-Oro Verde (cancha 1), San Benito Paraná-Arenas FC (cancha 2) y Belgrano-Camioneros (cancha 3); mientras que desde las 12, Atlético VF recibirá a Neuquén. Libre quedará el Club San Benito.

Liga Paranaense fútbol femenino Arenas FC San Benito
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