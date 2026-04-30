Uno Entre Rios | La Provincia | Alguien como Yo FQ

Fundación Alguien Como Yo FQ aclara datos sobre fibrosis quística en Entre Ríos

Desde la Fundación Alguien Como Yo FQ se expresó preocupación en relación a datos sobre casos de Fibrosis Quística de Entre Ríos tomadas del Boletín Epidemiológico Nacional

30 de abril 2026 · 10:39hs
Desde la Fundación Alguien Como Yo FQ se expresó preocupación en relación a datos sobre casos de Fibrosis Quística de Entre Ríos tomadas del Boletín Epidemiológico Nacional 

Foto: Archivo/Ilustrativa

Desde la Fundación Alguien Como Yo FQ se expresó preocupación en relación a datos sobre casos de Fibrosis Quística de Entre Ríos tomadas del Boletín Epidemiológico Nacional 

Desde la Fundación Alguien Como Yo FQ se expresó preocupación en relación a datos sobre casos de Fibrosis Quística del Boletín Epidemiológico Nacional 805 publicados en UNO, respecto a nuevos casos en Entre Ríos. La nota da cuenta de "una baja incidencia de la enfermedad en la provincia respecto del mapa nacional".

"Consideramos que el enfoque del título y parte del desarrollo de la nota resultan, cuanto menos, confusos y potencialmente desinformativos para la sociedad. La fibrosis quística es una enfermedad de origen genético, lo que implica que no existe ninguna forma de prevenir su aparición. Por lo tanto, asociar la baja cantidad de casos a posibles acciones de prevención no solo es incorrecto, sino que puede generar una falsa percepción en la comunidad", se expresó.

Paraná: buscan a un joven desaparecido desde el 19 de abril

Paraná: buscan a un joven desaparecido desde el 19 de abril

Humor escénico y formación: así fue la primera edición de Ría Paraná

El Festival Ría Paraná cerró con actividades en Paraná y Colón

En un comunicado, la entidad abunda: "Tal como se menciona en el cuerpo de la nota, el eje debe estar puesto en el diagnóstico y tratamiento oportuno, no en la prevención. En este sentido, es importante aclarar que no existe ninguna campaña a nivel mundial que reduzca la incidencia de la enfermedad, justamente por su carácter hereditario".

Por otro lado: "entendemos que una baja cantidad de casos registrados no necesariamente refleja una menor presencia de la enfermedad, sino que puede estar evidenciando una falta de diagnóstico. Este punto es central, ya que invisibilizar la posibilidad de casos no detectados puede retrasar intervenciones fundamentales para la calidad de vida de las personas".

Asimismo, se indiecó: "si bien la pesquisa neonatal es una herramienta clave, no es la única vía diagnóstica. Existen diversos métodos que permiten arribar al diagnóstico en diferentes etapas de la vida, por lo que limitar la discusión a este aspecto también reduce la comprensión integral del problema".

fibrosis quística.jpg

Entre Ríos no adhirió a la Ley nacional

Por otro lado y no menos importante Entre Rios aun no ha adherido a la ley nacional de fibrosis quística , dichos proyectos se presentaron en la gestión 2022 y 2024.

Entre Rios tiene 65 pacientes con fibrosis quística, según el registro de la Fundación.

Coberturas Sociales

Los pacientes con fibrosis quística de Entre Ríos que eligen OSER son el 29% y el 13% tiene Osecac de las familias con esta patología.

Distribución de Coberturas Sociales

  • Osecac 8 pacientes

  • Oser (iosper): 18 pacientes

  • Osegg: 1 paciente

  • Incluir salud: 5 pacientes

  • Jerarquica salud: 1 paciente

  • Aca salud: 1 paciente

  • Swis medical: 1 paciente

  • Osdop: 1 paciente

  • Ospsa: 1 paciente

  • Red unimedical: 1 paciente

  • Químicos y petroquímicos: 1 paciente

  • Iosfa: 1 paciente

  • Ospeunimedica: 3 pacientes

  • Amuprona: 1 paciente

  • Pami: 4 paciente

  • Osprera:2 pacientes

  • Camioneros: 1 paciente

  • Sancor salud: 1 pacientes

  • Ospa vial: 1 paciente

Lista de Ciudades con Pacientes

  • Paraná: 14 pacientes

  • Concordia: 8 pacientes

  • Ramírez: 3 pacientes

  • Nogoyá: 3 pacientes

  • Gualeguaychú: 3 pacientes

  • María Grande: 2 pacientes

  • Crespo: 3 pacientes

  • Urdinarrain: 2 pacientes

  • Viale: 2 pacientes

  • Santa Elena: 2 pacientes

  • Victoria: 2 pacientes

  • Gualeguay: 1 pacientes

  • Villa libertador: 1 paciente

  • Colonia Avellaneda: 1 paciente

  • C. Elias: 1 paciente

  • Gobernador campos: 1 paciente

  • La roque: 1 paciente

  • María luisa: 1 paciente

  • Diamante: 1 paciente

  • Villaguay: 1 paciente

  • Lucas González: 1 paciente

  • Villa del rosario: 1 paciente

  • Concepción del Uruguay: 1 paciente

Alguien como Yo FQ Fibrosis quística Entre Ríos
Noticias relacionadas
Desde el Ente Administrador Puerto Ibicuy se destacó que el sistema portuario es una mejora de la logística del transporte de arena silícea a Vaca Muerta

Puerto Ibicuy: impulsan transporte de arena para Vaca Muerta

el newcom sumo respaldo legislativo para ser reconocido como deporte provincial en entre rios

El Newcom sumó respaldo legislativo para ser reconocido como deporte provincial en Entre Ríos

 La jornada en la sede de ATE Entre Ríos tendrá que ratificar el plan de lucha de la Multisectorial contra el ajuste de Javier Milei y de Rogelio Frigerio.

ATE realiza Congreso con el ajuste y las reformas laboral y previsional, como ejes de debate

Trabajadores de salud de Paraná se movilizaron para reclamar recomposición salarial y condiciones laborales. Las notas elevadas al ministro de Salud.

Personal de salud reclamó por salarios y denunciaron sobrecarga laboral: las notas elevadas al ministro Daniel Blanzaco

Ver comentarios

Lo último

Paraná: buscan a un joven desaparecido desde el 19 de abril

Paraná: buscan a un joven desaparecido desde el 19 de abril

Warner Music/ADA celebra nominaciones en diversos géneros para los Premios Gardel

Warner Music/ADA celebra nominaciones en diversos géneros para los Premios Gardel

El Festival Ría Paraná cerró con actividades en Paraná y Colón

El Festival Ría Paraná cerró con actividades en Paraná y Colón

Ultimo Momento
Paraná: buscan a un joven desaparecido desde el 19 de abril

Paraná: buscan a un joven desaparecido desde el 19 de abril

Warner Music/ADA celebra nominaciones en diversos géneros para los Premios Gardel

Warner Music/ADA celebra nominaciones en diversos géneros para los Premios Gardel

El Festival Ría Paraná cerró con actividades en Paraná y Colón

El Festival Ría Paraná cerró con actividades en Paraná y Colón

El dato que preocupa a Patronato: Nueva Chicago es un visitante letal

El dato que preocupa a Patronato: Nueva Chicago es un visitante letal

Puerto Ibicuy: impulsan transporte de arena para Vaca Muerta

Puerto Ibicuy: impulsan transporte de arena para Vaca Muerta

Policiales
Detienen a una familia vinculada a la comercialización de drogas en Victoria

Detienen a una familia vinculada a la comercialización de drogas en Victoria

Seis años sin Julieta Riera: Mi miedo como madre es que Christe quede en libertad

Seis años sin Julieta Riera: "Mi miedo como madre es que Christe quede en libertad"

Prefectura Concordia frustró contrabando por más de 30 millones de pesos

Prefectura Concordia frustró contrabando por más de 30 millones de pesos

Apareció una bala en el cantero de una escuela de Victoria y abren investigación policial

Apareció una bala en el cantero de una escuela de Victoria y abren investigación policial

Tragedia en el Parque Industrial de Paraná: murió un trabajador tras un accidente laboral

Tragedia en el Parque Industrial de Paraná: murió un trabajador tras un accidente laboral

Ovación
Daniel Hure anunció su retiro: Llegó el día de decir adiós y gracias

Daniel Hure anunció su retiro: "Llegó el día de decir adiós y gracias"

Campeonato Regional de Clubes: los equipos de la Federación Entrerriana de Hockey están listos

Campeonato Regional de Clubes: los equipos de la Federación Entrerriana de Hockey están listos

Mundial 2026: Julián Álvarez, ¿llega tras su lesión?

Mundial 2026: Julián Álvarez, ¿llega tras su lesión?

Liga Argentina: La Unión de Colón abre una de las series de cuartos de final

Liga Argentina: La Unión de Colón abre una de las series de cuartos de final

APB: Talleres se quedó con el clásico barrial

APB: Talleres se quedó con el clásico barrial

La provincia
Paraná: buscan a un joven desaparecido desde el 19 de abril

Paraná: buscan a un joven desaparecido desde el 19 de abril

El Festival Ría Paraná cerró con actividades en Paraná y Colón

El Festival Ría Paraná cerró con actividades en Paraná y Colón

Puerto Ibicuy: impulsan transporte de arena para Vaca Muerta

Puerto Ibicuy: impulsan transporte de arena para Vaca Muerta

El Newcom sumó respaldo legislativo para ser reconocido como deporte provincial en Entre Ríos

El Newcom sumó respaldo legislativo para ser reconocido como deporte provincial en Entre Ríos

ATE realiza Congreso con el ajuste y las reformas laboral y previsional, como ejes de debate

ATE realiza Congreso con el ajuste y las reformas laboral y previsional, como ejes de debate

Dejanos tu comentario