El Karting Entrerriano va por la tercera a La Paz

Se espera un centenar de competidores para la continuidad del torneo en el kartódromo de La Paz. Este viernes arrancan las pruebas privadas.

Se espera una gran convocatoria para la continuidad del torneo en Entre Ríos.

Se viene la 3ª fecha del Campeonato Entrerriano de Karting y la adrenalina empieza a sentirse. El kartódromo del Auto Club La Paz, ahora con chicana, se prepara para recibir un fin de semana a pura velocidad, con los mejores pilotos de la provincia buscando ser protagonistas.

Motores en marcha, pasión en pista y un espectáculo que promete no dar respiro con una nueva variante este 1, 2 y 3 de mayo en el norte entrerriano.

Con Dibu Martínez como titular, Aston Villa perdió en la ida de la semifinal de la Europa League

La categoría llega de disputar la segunda fecha del año en Paraná donde los ganadores fueron los siguientes: Santiago Secchi en 110 Escuela, Emilio López Ferro en 150 Promocional, Uriel Rodríguez en 150 Junior A, Alejo Weiss en 150 Mayores B – Final 1, Juan Agerosa en 150 Mayores B – Final 2, Mario Gómez en 150 Mayores C, Omar Martínez en 150 Master C, Farnco Balbuena en 150 Sin Banco.

El cronograma del karting en La Paz

Este viernes arrancarán las pruebas no oficiales en el norte entrerriano. La actividad oficial se dará inicio el sábado desde las 10, mientras que desde las 14 se realzarán las pruebas clasificatorias. El domingo desde las 9 se correrán las series selectivas, mientras que las competencias finales se iniciarán desde las 13.