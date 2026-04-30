La CGT llamó a ponerle "un límite" a Javier Milei en la marcha por el Día del Trabajador.

La CGT concretó este jueves su marcha por el Día del Trabajador en la Plaza de Mayo, donde sus referentes lanzaron críticas contra la gestión de Javier Milei y llamaron a “ponerle un límite a este modelo que excluye”. La protesta tuvo la adhesión de movimientos sociales y políticos, con distintos referentes del peronismo en el lugar.

En el acto sobre el escenario montado frente a la Casa Rosada, los oradores fueron los tres secretarios generales de la central obrera: Octavio Argüello (Camioneros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Jorge Sola (Seguros).

Pero antes habló un destacado cura villero, el Padre Lorenzo Toto de Vedia, el párroco de la Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé en la Villa 21-24 de Barracas. Un referente del Equipo de Sacerdotes para las villas quien no ahorró críticas contra el Gobierno y con el recordatorio de su referente, Jorge Bergoglio.

El siguiente orador fue Argüello, quien dio el discurso con el tono más duro contra el Ejecutivo: “Le decimos a este gobierno que no se soporta más que siga ajustando al pueblo, quitando derechos. Basta a este gobierno corrupto y explotador, lo tenemos que hacer en una unidad, es la única forma de terminar con este flagelo”, disparó el ladero de Hugo Moyano.

Luego fue el turno de Jerónimo, quien reivindicó el comportamiento de la central obrera ante las críticas de otros sectores : “A quienes nos critican, esta CGT siempre estuvo al frente de esta lucha, a los 15 dias de este gobierno hizo el primer paro general. No venimos a confrontar por confrontar, venimos a marcar un limite a este gobierno”, agregó.

Por último, Sola dio el último mensaje y dijo: “Nos oponemos a un gobierno que es de derecha, que tiene conciencia de derecha”. Además, cuestionó la baja de la pobreza que informó el Indec: “Dónde están los pibes que dicen que ya no están en la pobreza”, se preguntó.

Más detalles del cónclave

Entre los presentes, se destacaron miembros de las distintas vertientes del peronismo, desde integrantes de La Cámpora como la diputada nacional Paula Penacca, o Raquel Olmos, cercana a Juan Manuel Olmos. Hasta dirigentes de la izquierda combativa, como Alejandro Crespo del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna).

La Agencia Noticias Argentinas constató que esta protesta, que la CGT calificó como “masiva e “histórica”, puede ser la antesala de un nuevo paro general, el quinto en la era libertaria. Dependerá del consenso interno pero, tal como admiten fuentes sindicales, de un clima social que los líderes cegetistas ven en plena ebullición.

En la marcha también se leyó un documento de la CGT en el que se quejó de “un gobierno que, en lugar de tender puentes de unión y reconocimiento, divide al pueblo, promueve el enfrentamiento, la descalificación, el odio y el resentimiento, pone en riesgo la paz social”.

Y se agrega: “A pesar del discurso oficial, la inflación sigue impactando en el poder adquisitivo de los salarios, agravado por los topes a las paritarias, que impacta en el poder adquisitivo de los salarios La realidad indica que hoy hay cierre masivo de empresas (de dic. 2023 a marzo 2026 cerraron 24.180 establecimientos, según datos de la Secretaría de Trabajo), con una escalada creciente del flagelo de la desocupación y de la informalidad laboral”.