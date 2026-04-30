Uno Entre Rios | El País | CGT

La CGT llamó a ponerle "un límite" a Javier Milei en la marcha por el Día del Trabajador

Este jueves, la CGT cuestionó a la gestión de Javier Milei mientras crecen las versiones de un posible quinto paro general.

30 de abril 2026 · 18:21hs
La CGT llamó a ponerle un límite a Javier Milei en la marcha por el Día del Trabajador.

La CGT llamó a ponerle "un límite" a Javier Milei en la marcha por el Día del Trabajador.

La CGT concretó este jueves su marcha por el Día del Trabajador en la Plaza de Mayo, donde sus referentes lanzaron críticas contra la gestión de Javier Milei y llamaron a “ponerle un límite a este modelo que excluye”. La protesta tuvo la adhesión de movimientos sociales y políticos, con distintos referentes del peronismo en el lugar.

LEER MÁS: Bajo la consigna "Ni un paso atrás", la CGT Regional Paraná se moviliza este jueves

El acto de la CGT

En el acto sobre el escenario montado frente a la Casa Rosada, los oradores fueron los tres secretarios generales de la central obrera: Octavio Argüello (Camioneros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Jorge Sola (Seguros).

bajo la consigna ni un paso atras, la cgt regional parana se moviliza este jueves

Bajo la consigna "Ni un paso atrás", la CGT Regional Paraná se moviliza este jueves

Se trata de los dos integrantes de la Cámara del Trabajo que revocaron la cautelar que dejaba inactivos a 82 artículos. También solicitaron la nulidad del fallo.

Reforma laboral: CGT recusó a jueces que volvieron a poner en vigencia la ley

Pero antes habló un destacado cura villero, el Padre Lorenzo Toto de Vedia, el párroco de la Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé en la Villa 21-24 de Barracas. Un referente del Equipo de Sacerdotes para las villas quien no ahorró críticas contra el Gobierno y con el recordatorio de su referente, Jorge Bergoglio.

El siguiente orador fue Argüello, quien dio el discurso con el tono más duro contra el Ejecutivo: “Le decimos a este gobierno que no se soporta más que siga ajustando al pueblo, quitando derechos. Basta a este gobierno corrupto y explotador, lo tenemos que hacer en una unidad, es la única forma de terminar con este flagelo”, disparó el ladero de Hugo Moyano.

Luego fue el turno de Jerónimo, quien reivindicó el comportamiento de la central obrera ante las críticas de otros sectores : “A quienes nos critican, esta CGT siempre estuvo al frente de esta lucha, a los 15 dias de este gobierno hizo el primer paro general. No venimos a confrontar por confrontar, venimos a marcar un limite a este gobierno”, agregó.

Por último, Sola dio el último mensaje y dijo: “Nos oponemos a un gobierno que es de derecha, que tiene conciencia de derecha”. Además, cuestionó la baja de la pobreza que informó el Indec: “Dónde están los pibes que dicen que ya no están en la pobreza”, se preguntó.

Más detalles del cónclave

Entre los presentes, se destacaron miembros de las distintas vertientes del peronismo, desde integrantes de La Cámpora como la diputada nacional Paula Penacca, o Raquel Olmos, cercana a Juan Manuel Olmos. Hasta dirigentes de la izquierda combativa, como Alejandro Crespo del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna).

La Agencia Noticias Argentinas constató que esta protesta, que la CGT calificó como “masiva e “histórica”, puede ser la antesala de un nuevo paro general, el quinto en la era libertaria. Dependerá del consenso interno pero, tal como admiten fuentes sindicales, de un clima social que los líderes cegetistas ven en plena ebullición.

En la marcha también se leyó un documento de la CGT en el que se quejó de “un gobierno que, en lugar de tender puentes de unión y reconocimiento, divide al pueblo, promueve el enfrentamiento, la descalificación, el odio y el resentimiento, pone en riesgo la paz social”.

Y se agrega: “A pesar del discurso oficial, la inflación sigue impactando en el poder adquisitivo de los salarios, agravado por los topes a las paritarias, que impacta en el poder adquisitivo de los salarios La realidad indica que hoy hay cierre masivo de empresas (de dic. 2023 a marzo 2026 cerraron 24.180 establecimientos, según datos de la Secretaría de Trabajo), con una escalada creciente del flagelo de la desocupación y de la informalidad laboral”.

CGT Javier Milei Día del Trabajador
Noticias relacionadas
El 70% de los argentinos perdió oportunidades laborales por falta de habilidades

El 70% de los argentinos perdió oportunidades laborales por falta de habilidades

jose lopez dijo que nunca integro una asociacion ilicita y despego a cristina fernandez

José López dijo que nunca integró una asociación ilícita y despegó a Cristina Fernández

Las maniobras navales Passex 2026 con Estados Unidos no fueron aprobadas por el Congreso como dispone la Constitución Nacional 

Milei muestra su alineamiento con EE.UU a bordo del portaviones nuclear USS Nimitz

La dirigente de la Izquierda y diputada Myriam Bregman encabeza el ranking de imagen positiva, varios puestos por encima de Javier Milei

Myriam Bregman encabeza el ranking de imagen positiva

Ver comentarios

Lo último

Villaguay: dolor por la muerte de Lucía Karg, la joven herida en la explosión

Villaguay: dolor por la muerte de Lucía Karg, la joven herida en la explosión

Con Dibu Martínez como titular, Aston Villa perdió en la ida de la semifinal de la Europa League

Con Dibu Martínez como titular, Aston Villa perdió en la ida de la semifinal de la Europa League

El Karting Entrerriano va por la tercera a La Paz

El Karting Entrerriano va por la tercera a La Paz

Ultimo Momento
Villaguay: dolor por la muerte de Lucía Karg, la joven herida en la explosión

Villaguay: dolor por la muerte de Lucía Karg, la joven herida en la explosión

Con Dibu Martínez como titular, Aston Villa perdió en la ida de la semifinal de la Europa League

Con Dibu Martínez como titular, Aston Villa perdió en la ida de la semifinal de la Europa League

El Karting Entrerriano va por la tercera a La Paz

El Karting Entrerriano va por la tercera a La Paz

Se jugó la tercera fecha del certamen femenino de la Liga Paranaense

Se jugó la tercera fecha del certamen femenino de la Liga Paranaense

Diplomatura en Moda, Arte Textil y Diseño de Indumentaria

Diplomatura en Moda, Arte Textil y Diseño de Indumentaria

Policiales
Villaguay: dolor por la muerte de Lucía Karg, la joven herida en la explosión

Villaguay: dolor por la muerte de Lucía Karg, la joven herida en la explosión

Detienen a una familia vinculada a la comercialización de drogas en Victoria

Detienen a una familia vinculada a la comercialización de drogas en Victoria

Seis años sin Julieta Riera: Mi miedo como madre es que Christe quede en libertad

Seis años sin Julieta Riera: "Mi miedo como madre es que Christe quede en libertad"

Prefectura Concordia frustró contrabando por más de 30 millones de pesos

Prefectura Concordia frustró contrabando por más de 30 millones de pesos

Apareció una bala en el cantero de una escuela de Victoria y abren investigación policial

Apareció una bala en el cantero de una escuela de Victoria y abren investigación policial

Ovación
Luciano De Cecco y Luciano Vicentín darán una charla en Paraná

Luciano De Cecco y Luciano Vicentín darán una charla en Paraná

Se jugó la tercera fecha del certamen femenino de la Liga Paranaense

Se jugó la tercera fecha del certamen femenino de la Liga Paranaense

Con Dibu Martínez como titular, Aston Villa perdió en la ida de la semifinal de la Europa League

Con Dibu Martínez como titular, Aston Villa perdió en la ida de la semifinal de la Europa League

El Karting Entrerriano va por la tercera a La Paz

El Karting Entrerriano va por la tercera a La Paz

Preocupación por alerta de tormentas para el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

Preocupación por alerta de tormentas para el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

La provincia
Diplomatura en Moda, Arte Textil y Diseño de Indumentaria

Diplomatura en Moda, Arte Textil y Diseño de Indumentaria

Entre Ríos avanza con energías renovables y habilita la generación distribuida comunitaria y remota

Entre Ríos avanza con energías renovables y habilita la generación distribuida comunitaria y remota

Ferias gastronómicas y paseos, ejes del fin de semana largo en Paraná

Ferias gastronómicas y paseos, ejes del fin de semana largo en Paraná

El gobernador Rogelio Frigerio acompañó el recambio de autoridades en la UIER en Paraná

El gobernador Rogelio Frigerio acompañó el recambio de autoridades en la UIER en Paraná

Big Walker vuelve a Paraná para presentar el disco que grabó en la ciudad

Big Walker vuelve a Paraná para presentar el disco que grabó en la ciudad

Dejanos tu comentario