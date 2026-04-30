Para el domingo se esperan lluvias intensas en Miami y la intranquilidad pasa por los estrictos protocolos que rigen ante estos incidentes en la Fórmula 1.

Preocupación por alerta de tormentas para el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

La previsión meteorológica encendió las alarmas en la previa del GP de Miami: para el domingo se espera un 90% de probabilidad de lluvias intensas, con alerta de tormentas eléctricas previstas especialmente entre las 16 y las 19 (hora local) . El dato no es menor y genera preocupación tanto en la organización como en los equipos, ya que el riesgo no pasa solo por la pista mojada, sino por los estrictos protocolos que rigen en Estados Unidos ante estos incidentes.

En territorio norteamericano, las normas son claras: ante la presencia de tormentas eléctricas, no solo se detiene la actividad en pista, sino que también se ordena evacuar las tribunas. El protocolo establece además un tiempo mínimo de espera de 30 minutos para retomar el evento una vez que cesa el riesgo, considerando un radio de hasta 13 kilómetros desde el lugar.

Preocupación por alerta de tormentas para el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

formula 1 Preocupación por alerta de tormentas para el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

Después de cinco semanas sin acción en la Fórmula 1 -producto de las cancelaciones en Bahréin y Arabia Saudita por conflictos en Medio Oriente-, la categoría vuelve a escena en suelo estadounidense. En ese contexto, la posible inestabilidad climática aparece como el principal condicionante de un regreso muy esperado.

De todos modos, dentro de la organización hay cierto margen de tranquilidad. Aunque la carrera está pautada para las 16 en Miami (17 en Argentina), las condiciones de luz permiten eventuales demoras en la largada o incluso interrupciones con reanudación posterior, siempre que el clima lo permita.

Para Franco Colapinto, la cita tendrá un condimento especial: será su octava participación en un fin de semana con formato sprint, una modalidad en la que todavía no logró sumar puntos desde su llegada a la categoría. El argentino vuelve a la actividad luego la exhibición que hizo en Argentina.

En lo deportivo, la pelea por el campeonato recién empieza a tomar forma: Mercedes llega como referencia, con el joven italiano Kimi Antonelli al frente del torneo con 72 puntos, seguido de George Russell (63) y Charles Leclerc (49). Colapinto, en tanto, suma una unidad tras su décimo puesto en China.

Los horarios y el cronograma completo del GP de Miami

Viernes 1 de mayo

Prácticas libres : 13 a 14.30 horas

: 13 a 14.30 horas Clasificación sprint: 17.30 a 18.15 horas

Sábado 2 de mayo

Carrera Sprint: 13 a 14 horas

13 a 14 horas Clasificación: 17 a 18 horas

Domingo 3 de mayo