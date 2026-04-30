Uno Entre Rios | Ovación | Alerta

Preocupación por alerta de tormentas para el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

Para el domingo se esperan lluvias intensas en Miami y la intranquilidad pasa por los estrictos protocolos que rigen ante estos incidentes en la Fórmula 1.

30 de abril 2026 · 17:09hs
Preocupación por alerta de tormentas para el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

Preocupación por alerta de tormentas para el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

La previsión meteorológica encendió las alarmas en la previa del GP de Miami: para el domingo se espera un 90% de probabilidad de lluvias intensas, con alerta de tormentas eléctricas previstas especialmente entre las 16 y las 19 (hora local). El dato no es menor y genera preocupación tanto en la organización como en los equipos, ya que el riesgo no pasa solo por la pista mojada, sino por los estrictos protocolos que rigen en Estados Unidos ante estos incidentes.

En territorio norteamericano, las normas son claras: ante la presencia de tormentas eléctricas, no solo se detiene la actividad en pista, sino que también se ordena evacuar las tribunas. El protocolo establece además un tiempo mínimo de espera de 30 minutos para retomar el evento una vez que cesa el riesgo, considerando un radio de hasta 13 kilómetros desde el lugar.

Se esperan ráfagas de viento de más de 80 km/h en Entre Ríos este domingo, según alerta amarillo del SMN. Afectará siete departmentos de Entre Ríos

SMN emitió alerta por ráfagas de viento para el domingo

chagas en entre rios: la conexion con provincias vecinas exige mantener la alerta sanitaria

Chagas en Entre Ríos: la conexión con provincias vecinas exige mantener la alerta sanitaria

Preocupación por alerta de tormentas para el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

formula 1
Preocupación por alerta de tormentas para el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

Preocupación por alerta de tormentas para el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

Después de cinco semanas sin acción en la Fórmula 1 -producto de las cancelaciones en Bahréin y Arabia Saudita por conflictos en Medio Oriente-, la categoría vuelve a escena en suelo estadounidense. En ese contexto, la posible inestabilidad climática aparece como el principal condicionante de un regreso muy esperado.

De todos modos, dentro de la organización hay cierto margen de tranquilidad. Aunque la carrera está pautada para las 16 en Miami (17 en Argentina), las condiciones de luz permiten eventuales demoras en la largada o incluso interrupciones con reanudación posterior, siempre que el clima lo permita.

Para Franco Colapinto, la cita tendrá un condimento especial: será su octava participación en un fin de semana con formato sprint, una modalidad en la que todavía no logró sumar puntos desde su llegada a la categoría. El argentino vuelve a la actividad luego la exhibición que hizo en Argentina.

En lo deportivo, la pelea por el campeonato recién empieza a tomar forma: Mercedes llega como referencia, con el joven italiano Kimi Antonelli al frente del torneo con 72 puntos, seguido de George Russell (63) y Charles Leclerc (49). Colapinto, en tanto, suma una unidad tras su décimo puesto en China.

Los horarios y el cronograma completo del GP de Miami

Viernes 1 de mayo

  • Prácticas libres: 13 a 14.30 horas
  • Clasificación sprint: 17.30 a 18.15 horas

Sábado 2 de mayo

  • Carrera Sprint: 13 a 14 horas
  • Clasificación: 17 a 18 horas

Domingo 3 de mayo

  • Carrera: 17.00 horas

Alerta Fórmula 1 Miami tormentas
Noticias relacionadas
Japón desactivó la alerta de tsunami pero advierte sobre un nuevo terremoto

Japón desactivó la alerta de tsunami pero advierte sobre un nuevo terremoto

El SMN emitió un alerta por tormentas para el norte de la provincia de Entre Ríos. Hay cinco departamentos entrerrianos bajo alerta amarillo

SMN: rige un alerta amarillo por tormentas para el norte

Dibu Martínez tuvo una buena actuación a pesar de la derrota.

Con Dibu Martínez como titular, Aston Villa perdió en la ida de la semifinal de la Europa League

Se espera una gran convocatoria para la continuidad del torneo en Entre Ríos.

El Karting Entrerriano va por la tercera a La Paz

Ver comentarios

Lo último

Villaguay: dolor por la muerte de Lucía Karg, la joven herida en la explosión

Villaguay: dolor por la muerte de Lucía Karg, la joven herida en la explosión

Con Dibu Martínez como titular, Aston Villa perdió en la ida de la semifinal de la Europa League

Con Dibu Martínez como titular, Aston Villa perdió en la ida de la semifinal de la Europa League

El Karting Entrerriano va por la tercera a La Paz

El Karting Entrerriano va por la tercera a La Paz

Ultimo Momento
Villaguay: dolor por la muerte de Lucía Karg, la joven herida en la explosión

Villaguay: dolor por la muerte de Lucía Karg, la joven herida en la explosión

Con Dibu Martínez como titular, Aston Villa perdió en la ida de la semifinal de la Europa League

Con Dibu Martínez como titular, Aston Villa perdió en la ida de la semifinal de la Europa League

El Karting Entrerriano va por la tercera a La Paz

El Karting Entrerriano va por la tercera a La Paz

Se jugó la tercera fecha del certamen femenino de la Liga Paranaense

Se jugó la tercera fecha del certamen femenino de la Liga Paranaense

Diplomatura en Moda, Arte Textil y Diseño de Indumentaria

Diplomatura en Moda, Arte Textil y Diseño de Indumentaria

Policiales
Villaguay: dolor por la muerte de Lucía Karg, la joven herida en la explosión

Villaguay: dolor por la muerte de Lucía Karg, la joven herida en la explosión

Detienen a una familia vinculada a la comercialización de drogas en Victoria

Detienen a una familia vinculada a la comercialización de drogas en Victoria

Seis años sin Julieta Riera: Mi miedo como madre es que Christe quede en libertad

Seis años sin Julieta Riera: "Mi miedo como madre es que Christe quede en libertad"

Prefectura Concordia frustró contrabando por más de 30 millones de pesos

Prefectura Concordia frustró contrabando por más de 30 millones de pesos

Apareció una bala en el cantero de una escuela de Victoria y abren investigación policial

Apareció una bala en el cantero de una escuela de Victoria y abren investigación policial

Ovación
Luciano De Cecco y Luciano Vicentín darán una charla en Paraná

Luciano De Cecco y Luciano Vicentín darán una charla en Paraná

Se jugó la tercera fecha del certamen femenino de la Liga Paranaense

Se jugó la tercera fecha del certamen femenino de la Liga Paranaense

Con Dibu Martínez como titular, Aston Villa perdió en la ida de la semifinal de la Europa League

Con Dibu Martínez como titular, Aston Villa perdió en la ida de la semifinal de la Europa League

El Karting Entrerriano va por la tercera a La Paz

El Karting Entrerriano va por la tercera a La Paz

Preocupación por alerta de tormentas para el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

Preocupación por alerta de tormentas para el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

La provincia
Diplomatura en Moda, Arte Textil y Diseño de Indumentaria

Diplomatura en Moda, Arte Textil y Diseño de Indumentaria

Entre Ríos avanza con energías renovables y habilita la generación distribuida comunitaria y remota

Entre Ríos avanza con energías renovables y habilita la generación distribuida comunitaria y remota

Ferias gastronómicas y paseos, ejes del fin de semana largo en Paraná

Ferias gastronómicas y paseos, ejes del fin de semana largo en Paraná

El gobernador Rogelio Frigerio acompañó el recambio de autoridades en la UIER en Paraná

El gobernador Rogelio Frigerio acompañó el recambio de autoridades en la UIER en Paraná

Big Walker vuelve a Paraná para presentar el disco que grabó en la ciudad

Big Walker vuelve a Paraná para presentar el disco que grabó en la ciudad

Dejanos tu comentario