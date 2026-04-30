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El Dibu Martínez tendrá su propia película: cuándo y dónde verla

La narrativa combina dibujos animados basados en ilustraciones de Liniers, material de archivo personal y entrevistas con el círculo íntimo del arquero.

30 de abril 2026 · 16:45hs
El Dibu Martínez tendrá su propia película: cuándo y dónde verla

El Dibu Martínez tendrá su propia película: cuándo y dónde verla

Netflix presenta el tráiler oficial de Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, la película que profundiza en la historia personal de Emiliano Martínez como un niño soñador de Mar del Plata que se convirtió en el "Dibu" que hoy todos conocemos, uno de los grandes héroes del fútbol argentino y mundial. El film, que promete emocionar a toda la familia, llegará al servicio el próximo 28 de mayo.

La producción utiliza una narrativa que combina dibujos animados basados en ilustraciones de Liniers, material de archivo personal y entrevistas con el círculo íntimo del arquero, incluyendo a sus amigos de la infancia, familiares y figuras clave en su historia como: Lionel Messi, Lionel Scaloni y Miguel Ángel “Pepé” Santoro. Esta combinación de formatos permite reconstruir el camino de Martínez y los desafíos que enfrentó antes de alcanzar el éxito profesional, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

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Rodada entre Argentina e Inglaterra durante 2025, la película es una producción de PEGSA liderada por Agustín Pichot, basada en un cuento de Hernán Casciari y dirigida por Gustavo Cova. La historia sigue a un niño que descubre que tiene el poder de detener el tiempo y conversa con una pelota —con la voz de Agustín Aristarán— que le recuerda todos los retos que tiene por delante. Un relato emocional y original sobre cómo su fuerza interior lo llevó a alcanzar la gloria, convirtiéndose en una inspiración para las nuevas generaciones.

El tráiler de la película del Dibu Martínez

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Ficha técnica

  • Dirigida por: Gustavo Cova
  • Escrita por: Hernán Casciari
  • Ilustrada por: Ricardo Liniers
  • Productores generales: Agustín Pichot y Juan Makintach
  • Productores ejecutivos: Sergio Ferraro y Alejandro Greco
  • Showrunner: Andrés Emilio
  • Producida por: PEGSA

Dibu Martínez Película Dibujos animados Niño
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