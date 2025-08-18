Entre Ríos: estos son los candidatos que defenderán las ideas de LLA

En una jornada clave, los partidos LLA, PRO, UCR, MSE, FE y el Libertario, definieron la lista de candidatos y el orden que llevará la Alianza “La Libertad Avanza” a las elecciones legislativas del 26 de octubre . Estos se presentan en apoyo al rumbo establecido por Milei y en oposición al kirchnerismo. El espacio político LLA estará representado por Benegas Lynch, en el Senado y por Laumann, en Diputados; ambos en primer término.

En las elecciones legislativas de octubre la provincia de Entre Ríos renovará tres bancas en el Senado y cinco en Diputados. Dos de las bancas en la Cámara Alta serán ocupadas por candidatos provenientes de LLA: El primer escaño será para Joaquín Benegas Lynch y el segundo para Romina Almeida, si así lo deciden los entrerrianos en las urnas.

En cuanto a la Cámara de Diputados, el primero en la lista es Andrés Laumann (LLA); la segunda es Alicia Fregonese (PRO) y el tercero Darío Schneider (UCR). El cuarto y el quinto lugar son para Eliana Camila Lagraña y Wenceslao Martín Gadea, respectivamente.

Unidos y decididos, con un objetivo común

Siguiendo los términos del artículo 10 de la ley nacional 23.298, el pasado 7 de agosto, se constituyó la “Alianza La Libertad Avanza”; coalición programática y electoral que designó como responsables políticos de campaña a Roque Fleitas y a Gustavo R. Hein. La Alianza tiene por finalidad concurrir a las elecciones legislativas nacionales de octubre de 2025 con candidatos que representen a los entrerrianos que quieran vivir en un país con orden fiscal y disciplina; en el que se desplome la inflación, se termine la pobreza y se acabe con el populismo, la demagogia y la corrupción. En definitiva, la Alianza desea representar en el Congreso a quienes busquen que Entre Ríos sea una tierra con igualdad de oportunidades, desarrollo, producción, libertad y trabajo y, por ende, deseen terminar con las políticas que han incendiado a la Argentina, bajando del ring a los políticos kirchneristas que “quieren reinar sobre sus cenizas” (en palabras del presidente de la nación, Javier Milei).

“Voy a trabajar para defender los valores liberales que hicieron y volverán a hacer de la Argentina el país más libre y próspero del mundo. Tenemos en nuestras manos la posibilidad histórica de consolidar la transformación que lidera Javier Milei y asegurar que el kirchnerismo, indolente y corrupto, siga hundiéndose en el pasado. La unidad provincial es el camino para derrotar definitivamente a quienes nos empobrecieron durante décadas. Necesitamos una coalición fuerte en el Congreso Nacional que logre torcerle el brazo al kirchnerismo. Personalmente, desde hace tiempo estoy trabajando para defender el cambio profundo que está impulsando Milei. Si no le damos fuerza a ese cambio y dejamos que el kirchnerismo lo bloquee, nos vamos a quedar a mitad de camino. Cada voto de los entrerrianos de bien será un paso más hacia una Argentina libre, próspera y moderna. Nosotros no vinimos a gestionar la decadencia. Vinimos a transformar la realidad para bien. A liderar una revolución, y esa revolución es liberal”, enfatizó Benegas Lynch.

Por su parte, Laumann declaró que “será un honor representar a Entre Ríos en la Legislatura Nacional. Daremos una batalla histórica contra ‘los kukas’ detestables, que hundieron la provincia durante más de 20 años. Pondré todo de mí para estar a la altura de las circunstancias, si los entrerrianos nos eligen con su voto el 26 de octubre. La premisa es estar unidos para que los kirchneristas no vuelvan nunca más y para ello recorreremos cada rincón de la provincia llevando el mensaje de la libertad. El futuro está detrás nuestro; contagiemos a las generaciones que vienen y que Dios y la patria nos lo demanden”.

¿Cómo se compone la lista de la Alianza “La Libertad Avanza”?

Senadores

Candidato a Senador Nacional Titular en Primer Término: Joaquín Alberto Benegas Lynch

Candidata a Senadora Nacional Titular en Segundo Término: Romina María Almeida

Diputados:

Candidato a Diputado Nacional Titular en Primer Término: Andrés Ariel Laumann

Candidata a Diputada Nacional Titular en Segundo Término: Alicia María Fregonese

Candidato a Diputado Nacional Titular en Tercer Término: Abel Rubén Darío Scheneider

Candidata a Diputada Nacional Titular en Cuarto Término: Eliana Camila Lagraña

Candidato a Diputado Nacional Titular en Quinto Término: Wenceslao Martín Gadea

¿Cuál es el perfil de los candidatos de LLA, que componen la lista de la Alianza en primer término?

Joaquín Benegas Lynch: Magister en Administración de Negocios de la Universidad de San Andrés y vinculado a la producción agropecuaria, Joaquín vive en La Paz desde el 2007 junto a su esposa y sus cinco hijos. Llegó a Entre Ríos trabajando en proyectos de inversión agropecuaria para luego fundar Glocal Terra, empresa dedicada al asesoramiento de inversores y administración integral de campos productivos. Esta consustanciado con las ideas liberales desde toda su vida, heredando el legado liberal de parte de su abuelo y de su padre, Alberto.

Andrés Laumann: Vive en Paraná. Fue candidato a intendente de la ciudad, por LLA y es uno de los principales referentes de ese espacio en la provincia. Actualmente es el presidente de LLA en el departamento Paraná. Se autodefine como “democrata conservador”. Ha enfocado su vida política sobre todo a temáticas relacionadas a la recuperación del tejido social y el medioambiente. Está vinculado laboralmente a empresas del sector de la movilidad eléctrica.