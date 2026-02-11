Los incendios en rutas de Entre Ríos sirvieron de disparador. Hoy el usuario repara lo urgente en medios de movilidad: inseguridad y vehículos, en riesgo.

En Entre Ríos hoy se posterga el service de autos y motos hasta que el ruido asusta.

La realidad económica del país en el inicio de 2026 muestra una transición compleja. Es que si bien algunos indicadores macroeconómicos intentan estabilizarse, el consumo interno sigue bajando y, ayer, la inflación volvió a mostrar una leve suba. En este marco, para el trabajador promedio en Entre Ríos, el auto o la moto han dejado de ser un bien de disfrute para convertirse en una herramienta clave que, lamentablemente, se le realiza el mantenimiento justo y necesario en muchos casos, como siempre hay excepciones eso está más que claro.

Es así entonces que hubo algunos cambios de hábitos y el paso del mantenimiento preventivo se fue corriendo al correctivo. Para explicarlo de manera sencilla, ya no se busca evitar la rotura, sino que se espera a que el vehículo se estire hasta lo último para intervenir.

En las motos, por ejemplo, el vehículo más económico para moverse, pero también más castigado para el trabajo de mensajería y delivery, la situación es crítica. Es que muchos usuarios estiran el cambio de aceite durante miles de kilómetros por encima de lo recomendado. ¿El resultado? Motores fundidos que terminan costando cinco veces más que el mantenimiento que se quiso ahorrar.

Cambio de hábito en Entre Ríos

La crisis también son oportunidades y en este caso ha impulsado el hágalo usted mismo. Tutoriales de YouTube y compras de repuestos por plataformas de comercio electrónico reemplazan la mano de obra especializada. Si bien esto alivia el bolsillo en el corto plazo, la falta de una mirada profesional suele pasar factura.

El análisis de fondo es que el transporte individual, que para muchos es la única forma de llegar a sus puestos de trabajo ante las deficiencias del transporte público, se está degradando. El parque automotor envejece y se vuelve menos eficiente.

Auto incendiado en Colón.jpg El auto volcó y se incendió en la Autovía 14.

En los autos

UNO dialogó con mecánicos de dos talleres, uno de autos y otro de motos, ambos se dedican a los service de mantenimiento cada determinada cantidad de kilómetros, todo depende del vehículo, claro está.

Gastón, quien maneja un tradicional negocio que se dedica al cambio de aceite, entre otras tantas cosas porque fue mutando con el correr del tiempo. “En lo que respecta al negocio, afortunadamente seguimos trabajando más o menos igual que en los últimos años. Gracias a Dios no hemos cortado el movimiento, pero claro que tiene altibajos el mes, pero eso corresponde al movimiento que hay de plata y a la merma del poder adquisitivo en el último tiempo”.

—¿Que consejos les dan a los clientes?

—Tratamos de darles los mejores, que si se detecta un problema trate de solucionarlo lo más pronto posible para que más a delante el dolor de cabeza no sea más grande. De todos modos, eso es una lucha constante con el cliente porque por ahí les mostramos las cosas, les hacemos entender que hay cosas que no están bien y ellos deciden, por ejemplo en este época del año salir de viaje igual.

—A propósito, se observaron varios vehículos incendiados en los últimos días, ¿tiene que ver esto?

—Totalmente, básicamente se producen porque la gente no le hace el mantenimiento que corresponde. Por ejemplo un foco ígneo puede producirse por pérdida de combustible, por baterías que están en mal funcionamiento o instalaciones eléctricas que no están con el mantenimiento correspondiente. Hay un montón de factores que pueden provocar que el auto se prenda fuego. Las cañerías de combustible por ahí le falta mantenimiento también. Pero es lo que decía anteriormente, a veces el cliente no cuenta con el dinero para hacer algunos arreglos, salen igual a la ruta y se producen estos sucesos como los que se vieron en las noticias en los últimos días.

—¿Valores?

—Un service básico, de un auto de gama media arranca en los 40.000 pesos y después se le va anexando algunos materiales que por ahí ya están para cambiar o bien se le agregaron algunos líquidos que el auto estaba requiriendo. Después para una auto de alta gama el service puede estar constando unos 350.000 pesos.

En las motos

Por su parte, Francisco se dedica a la mecánica general de las motos y también dejó en claro que la gente cuida más el mango. “Estoy con bastante trabajo por suerte, pero sé de muchos colegas que me han comentado que están flojos de laburo y otros tuvieron que bajar la persiana”.

Enseguida aclaró que “también hay que destacar que la clientela que tengo es gente que trabaja mucho con las motos y siempre quieren que les quede bien para poder andar tranquilos y no les de problemas”.

Ya para el final, Francisco se dio lugar para una reflexión sobre el presente que atraviesa el país: “El tema es que la plata no alcanza, los sueldos quedaron bajos por eso es que la gente muchas veces hace el esfuerzo de hacer por ejemplo el service porque la moto es una herramienta de trabajo”.

Y resaltó: “Hace el esfuerzo porque en definitiva termina saliendo más barato que mantener un auto”. Enseguida comparó: “Hoy en día si al auto se le rompe un embrague tenés que hablar de arranque de unos 700.000 pesos, entonces cualquier arreglo de una moto que se le junten cositas tenés que hablar de mucha menos plata entonces la gente opta por arreglar a la moto”.

Y finalizó: “Y también es mucho más barato en el día a día para moverse porque con echar 10.000 o 15.000 pesos de combustible andas un montón”.

—¿Cuánto cuesta un service?

—Un service básico para una moto de 110 o 150 cc. Cuesta unos 55.000 pesos de mano de obra. Después uno completo, donde por ejemplo se regulan válvulas y se revisa de punta punta a punta la moto sale unos 100.000 pesos.