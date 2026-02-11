Entre Ríos: miércoles inestable con probabilidad de lluvias

El pronóstico anticipa inestabilidad y probabilidad de chaparrones en Entre Ríos durante los próximos días. Se esperan mejoras hacia el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que se postergó el alerta por tormentas en Entre Ríos para este jueves a partir de la madrugada. En tanto, para este miércoles no hay advertencia, pero comenzaría el tiempo inestable en horas de la noche, con mayor nubosidad y posibilidad de algunos chaparrones.