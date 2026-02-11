Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: miércoles inestable con probabilidad de lluvias

El pronóstico anticipa inestabilidad y probabilidad de chaparrones en Entre Ríos durante los próximos días. Se esperan mejoras hacia el fin de semana

11 de febrero 2026 · 08:48hs
Entre Ríos: miércoles inestable con probabilidad de lluvias

Foto UNO/Liliana Bonarrigo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que se postergó el alerta por tormentas en Entre Ríos para este jueves a partir de la madrugada. En tanto, para este miércoles no hay advertencia, pero comenzaría el tiempo inestable en horas de la noche, con mayor nubosidad y posibilidad de algunos chaparrones.

El alerta amarillo rige para este jueves de madrugada y de mañana. En la zona norte se extendería hasta la tarde. Incluye precisamente a 10 departamentos: Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador.

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Asimismo, los meteorólogos del SMN indican que se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

