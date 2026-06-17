Entre Ríos: cerraron 437 empresas en el último año

En Argentina cerraron más de 26.000 firmas desde 2023. Entre Ríos está en sintonía con el declive nacional. En tres años cerraron 1.074 empresas

Cerraron más de 26.000 firmas desde 2023. Entre Ríos está en sintonía con el declive nacional. En tres años cerraron 1.074 empresas, 437 en el último año

Cerraron más de 26.000 firmas desde 2023. Entre Ríos está en sintonía con el declive nacional. En tres años cerraron 1.074 empresas, 437 en el último año

El tejido productivo argentino atraviesa un proceso de marcado deterioro. Según datos recientes basados en registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y marzo de este año, la pérdida del tejido productivo alcanzó una baja del 5,2% , lo que implica que 26.213 firmas dejaron de existir en todo el territorio nacional.

El número de empresas empleadoras en el país sufrió una caída interanual del 2,8% en marzo, lo que equivale a la desaparición de 14.044 compañías en apenas doce meses. Marzo representó el vigésimo quinto mes consecutivo de retroceso, consolidándose como la caída más pronunciada desde que se inició la actual serie estadística.

Las cifras corresponden exclusivamente a empresas privadas que cuentan con al menos un trabajador registrado bajo cobertura del sistema de riesgos del trabajo, excluyendo al sector público y al personal de casas particulares.El impacto es transversal, aunque golpea con mayor dureza a sectores estratégicos.

La construcción lidera las pérdidas con una caída del 9,5%, seguida por la industria manufacturera (-6,8%), el comercio (-4,6%) y el agro (-4,5%).

En términos absolutos, el comercio es el sector más afectado con la pérdida de 5.145 firmas en el último año.

Geográficamente, el fenómeno es casi total. De las 24 jurisdicciones del país, solo Neuquén registró un crecimiento en su cantidad de empresas (+2,1%), impulsada por la actividad económica regional. En el extremo opuesto, provincias como La Rioja (-17,6%), Catamarca (-12,8%) y Tierra del Fuego (-11,8%) muestran los retrocesos más drásticos.

Aberturas Valentinuz trabajadores despedidos

La situación en Entre Ríos: en sintonía con el declive nacional

En este contexto de erosión generalizada, la provincia de Entre Ríos no ha sido la excepción. De acuerdo con las fuentes, la provincia se integra al grupo de los 23 distritos que mostraron cierres de establecimientos productivos. La provincia forma parte del escenario donde las caídas superan el 3,0%.

Según datos de la consultora Politikon Chaco, publicado por APF, en noviembre de 2023, Entre Ríos contaba con 17.099 empresas empleadoras y en marzo de 2026 son 16.025 empresas, por lo que desde entonces desaparecieron 1.074 firmas, una baja del 6,3%.

En el contexto nacional, la provincia se ubicó levemente por encima del promedio de caída registrado en el país desde el cambio de gobierno. Mientras el total nacional mostró una retracción del 5,2% y una pérdida de 26.213 empresas, Entre Ríos registró un descenso del 6,3%.

En la comparación interanual, la caída entrerriana (-2,7%) resultó apenas inferior a la media nacional (-2,8%). A nivel país, entre marzo de 2025 y marzo de 2026 cerraron 14.044 empresas, marcando el vigésimo quinto mes consecutivo de retroceso en este indicador.