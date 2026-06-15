Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos participó de la Mesa Federal de Preparación ante el fenómeno de El Niño

La provincia de Entre Ríos formó parte de la Mesa Federal de Preparación ante el fenómeno de El Niño. El encuentro se realizó en Corrientes.

15 de junio 2026 · 18:13hs
Entre Ríos participó de la Mesa Federal de Preparación ante el fenómeno de El Niño.

Entre Ríos participó de la Mesa Federal de Preparación ante el fenómeno de El Niño.

La provincia sumó su perspectiva y coordinó lineamientos de prevención en el marco de la Mesa Federal de Preparación ante el fenómeno de El Niño, convocado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) en Corrientes, con el objetivo de unificar la respuesta operativa en toda la cuenca.

LEER MÁS: Corriente de El Niño: "Hay que prever sin volverse locos, la clave es mitigar", dijo Alejandro Gómez

Entre Ríos se alista ante el fenómeno de El Niño

En el marco de las políticas de prevención activa que viene implementando el gobierno entrerriano ante las contingencias climáticas, la provincia sumó su participación en este encuentro regional, que resulta clave para Entre Ríos, ya que permite alinear los recursos logísticos y humanos locales con las proyecciones y el soporte operativo del Estado nacional para mitigar los efectos de las lluvias y crecidas pronosticadas.

Los patentamientos en Entre Ríos cayeron más de 70% en 15 años.

Los patentamientos en Entre Ríos cayeron más de 70% en 15 años

Emitieron una alerta amarilla por bajas temperaturas en Entre Ríos.

Alerta por bajas temperaturas: el SMN pronostica mínimas cercanas a 1°C para Entre Ríos

Para la delegación entrerriana, la mesa de trabajo constituyó un espacio fundamental para evaluar los mapas de riesgo hídrico actualizados y coordinar las dinámicas de asistencia recíproca con las provincias vecinas.

Al compartir las experiencias previas de inundaciones y afectación de rutas en el territorio provincial, Entre Ríos aportó datos técnicos esenciales para el desarrollo de nuevas tácticas de respuesta integrada, bajo el concepto de que las emergencias climáticas en la cuenca del Plata deben abordarse como un territorio unificado y sin fronteras administrativas.

Durante las deliberaciones federales, se hizo especial hincapié en la optimización de los sistemas de alerta temprana y en el fortalecimiento de los planes de contingencia para las zonas ribereñas y los cascos urbanos más vulnerables de la costa del Paraná y del Uruguay.

Más detalles del encuentro

La articulación directa con los organismos federales le permite a la provincia agilizar los protocolos de asistencia, coordinar de manera anticipada el despliegue de suministros de emergencia y garantizar el apoyo logístico necesario para las fuerzas de seguridad y los cuerpos de bomberos zapadores y voluntarios que operan en suelo entrerriano.

A partir de los lineamientos acordados en este encuentro regional, las autoridades entrerrianas profundizarán las mesas técnicas locales con los distintos municipios de la provincia.

De esta manera, el impacto de las decisiones tomadas a nivel federal en Corrientes se traducirá en un esquema de prevención en territorio, donde la planificación anticipada y el trabajo unificado entre los distintos niveles del Estado sigan siendo las herramientas principales para proteger la vida y los bienes de todos los ciudadanos.

Entre Ríos fenómeno El Niño
Noticias relacionadas
Matías Andreotti falleció al chocar en la Ruta 12 (también falleció un santafesino); y Benjamín Flores al impactar contra un camión de residuos. Ambos son de La Paz

Fin de semana trágico en Entre Ríos: ya son 69 las víctimas fatales en siniestros viales

Entre Ríos formó parte del récord nacional de donación de órganos alcanzado durante mayo.

Entre Ríos formó parte del récord nacional de donación de órganos alcanzado durante mayo

Funcionarios provinciales ratificaron la reconstruicción de Ruta 20. Estudian un sistema de peajes para el mantenimiento de Ruta 39

Entre Ríos: reconstruirán la Ruta 20 y analizan un peaje en Ruta 39

Jorge Luis Borges falleció el 14 de junio de 1986 en Ginebra. A cuatro décadas de su muerte, su relación con Entre Ríos permanece en la memoria cultural

Jorge Luis Borges y Entre Ríos: una relación marcada por la historia familiar

Ver comentarios

Lo último

Hernán Rivero: Este punto servirá si ganamos el próximo partido

Hernán Rivero: "Este punto servirá si ganamos el próximo partido"

Entre Ríos participó de la Mesa Federal de Preparación ante el fenómeno de El Niño

Entre Ríos participó de la Mesa Federal de Preparación ante el fenómeno de El Niño

Tilcara ascendió a la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas de Damas

Tilcara ascendió a la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas de Damas

Ultimo Momento
Hernán Rivero: Este punto servirá si ganamos el próximo partido

Hernán Rivero: "Este punto servirá si ganamos el próximo partido"

Entre Ríos participó de la Mesa Federal de Preparación ante el fenómeno de El Niño

Entre Ríos participó de la Mesa Federal de Preparación ante el fenómeno de El Niño

Tilcara ascendió a la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas de Damas

Tilcara ascendió a la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas de Damas

La ilusión de Deportivo Máquina se convirtió en historia

La ilusión de Deportivo Máquina se convirtió en historia

Vecinos de Brisas del Oeste elegirán el nombre de siete calles del barrio

Vecinos de Brisas del Oeste elegirán el nombre de siete calles del barrio

Policiales
Niño atropellado por conductor ebrio sigue grave pero estable en Chajarí

Niño atropellado por conductor ebrio sigue grave pero estable en Chajarí

Conductor maniobró para evitar a un perro y terminó impactando contra un auto estacionado

Conductor maniobró para evitar a un perro y terminó impactando contra un auto estacionado

Paraná: circulaba alcoholizado en contramano

Paraná: circulaba alcoholizado en contramano

Paraná: fue hospitalizado tras chocar tres vehículos estacionados

Paraná: fue hospitalizado tras chocar tres vehículos estacionados

Ruta 12: grave choque frontal con dos fallecidos

Ruta 12: grave choque frontal con dos fallecidos

Ovación
Tilcara ascendió a la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas de Damas

Tilcara ascendió a la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas de Damas

Tristeza por el fallecimiento de Ángel Kelo Ramallo

Tristeza por el fallecimiento de Ángel Kelo Ramallo

La ilusión de Deportivo Máquina se convirtió en historia

La ilusión de Deportivo Máquina se convirtió en historia

APB: se juegan los segundos partidos de los cuartos de final del Torneo Apertura

APB: se juegan los segundos partidos de los cuartos de final del Torneo Apertura

La APB se coronó en el Campeonato Entrerriano de Selecciones Infantiles

La APB se coronó en el Campeonato Entrerriano de Selecciones Infantiles

La provincia
Entre Ríos participó de la Mesa Federal de Preparación ante el fenómeno de El Niño

Entre Ríos participó de la Mesa Federal de Preparación ante el fenómeno de El Niño

Vecinos de Brisas del Oeste elegirán el nombre de siete calles del barrio

Vecinos de Brisas del Oeste elegirán el nombre de siete calles del barrio

Comenzó el montaje de la pantalla gigante para alentar a la Selección en Paraná

Comenzó el montaje de la pantalla gigante para alentar a la Selección en Paraná

El feriado en homenaje a Martín Miguel de Güemes tuvo bajo movimiento turístico

El feriado en homenaje a Martín Miguel de Güemes tuvo bajo movimiento turístico

Los patentamientos en Entre Ríos cayeron más de 70% en 15 años

Los patentamientos en Entre Ríos cayeron más de 70% en 15 años

Dejanos tu comentario