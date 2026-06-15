La provincia de Entre Ríos formó parte de la Mesa Federal de Preparación ante el fenómeno de El Niño. El encuentro se realizó en Corrientes.

Entre Ríos participó de la Mesa Federal de Preparación ante el fenómeno de El Niño.

La provincia sumó su perspectiva y coordinó lineamientos de prevención en el marco de la Mesa Federal de Preparación ante el fenómeno de El Niño, convocado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) en Corrientes, con el objetivo de unificar la respuesta operativa en toda la cuenca.

En el marco de las políticas de prevención activa que viene implementando el gobierno entrerriano ante las contingencias climáticas, la provincia sumó su participación en este encuentro regional, que resulta clave para Entre Ríos, ya que permite alinear los recursos logísticos y humanos locales con las proyecciones y el soporte operativo del Estado nacional para mitigar los efectos de las lluvias y crecidas pronosticadas.

Para la delegación entrerriana, la mesa de trabajo constituyó un espacio fundamental para evaluar los mapas de riesgo hídrico actualizados y coordinar las dinámicas de asistencia recíproca con las provincias vecinas.

Al compartir las experiencias previas de inundaciones y afectación de rutas en el territorio provincial, Entre Ríos aportó datos técnicos esenciales para el desarrollo de nuevas tácticas de respuesta integrada, bajo el concepto de que las emergencias climáticas en la cuenca del Plata deben abordarse como un territorio unificado y sin fronteras administrativas.

Durante las deliberaciones federales, se hizo especial hincapié en la optimización de los sistemas de alerta temprana y en el fortalecimiento de los planes de contingencia para las zonas ribereñas y los cascos urbanos más vulnerables de la costa del Paraná y del Uruguay.

Más detalles del encuentro

La articulación directa con los organismos federales le permite a la provincia agilizar los protocolos de asistencia, coordinar de manera anticipada el despliegue de suministros de emergencia y garantizar el apoyo logístico necesario para las fuerzas de seguridad y los cuerpos de bomberos zapadores y voluntarios que operan en suelo entrerriano.

A partir de los lineamientos acordados en este encuentro regional, las autoridades entrerrianas profundizarán las mesas técnicas locales con los distintos municipios de la provincia.

De esta manera, el impacto de las decisiones tomadas a nivel federal en Corrientes se traducirá en un esquema de prevención en territorio, donde la planificación anticipada y el trabajo unificado entre los distintos niveles del Estado sigan siendo las herramientas principales para proteger la vida y los bienes de todos los ciudadanos.