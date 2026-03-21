El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó un alerta naranja por tormentas extendido al sábado y el domingo, en amarillo para toda la región.
SMN: continúa el alerta por tormentas para toda la provincia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó un alerta por tormentas extendido al sábado y el domingo, para toda la región. Pronóstico extendido
Este fin de semana persiste sobre el centro y norte de la provincia un sistema de tormentas que afecta los departamentos Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Colón, Concordia, San Salvador, Villaguay, Tala, Nogoyá y La Paz por tormentas fuertes, con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo.
Para este sábado pronostica tormentas fuertes por la madrugada y la mañana, chaparrones por la tarde y cielo parcialmente nublado por la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 18 grados de mínima y los 25 grados de máxima y el viento soplará del sector norte en el orden de los 42 a 60 kilómetros por hora.
El domingo se esperan temperaturas de entre 14 y 24 grados con cielo nublado durante la mañana, tormentas aisladas por la tarde y tormentas fuertes por la noche. Los vientos predominarán del sector este.
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Para este lunes persistirán las tormentas fuertes por la mañana, con cielo mayormente nublado por la tarde y noche. Las temperaturas promedio marcarán entre 17 y 22 grados y los vientos se sentirán del sur.
El martes, en tanto, las temperaturas promedio se ubicarán entre los 12 y los 23 grados, el cielo estará ligeramente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán del sudeste rotando al este.
El miércoles el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y algo nublado por la tarde y noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 16 y los 23 grados y el viento predominará del noreste.
El jueves el cielo se presentará parcialmente nublado durante la mañana y habrá probabilidades de chaparrones por la tarde. Las temperaturas promedio serán de entre los 16 y los 26 grados y el viento soplará del sector norte, rotando al sur.
El viernes persistirán las condiciones climáticas adversas con chaparrones durante toda la jornada, temperaturas de entre 17 y 26 grados y vientos del sudeste rotando al este.
Advertencias para el cuidado
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrojados por el viento.
- Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
- No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas.
-Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
- Si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.