Entre Ríos: el miércoles comienza a debatirse en Diputados el Presupuesto 2026

El miércoles se reunirá la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de Entre Ríos para tratar el Presupuesto 2026. Expondrán funcionarios

3 de noviembre 2025 · 11:31hs
El miércoles

El miércoles, a partir de las 16.30 fue convocada la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, conducida por el diputado Bruno Sarubi, con la finalidad de comenzar el debate del proyecto Presupuesto 2026

El miércoles, a partir de las 16.30 fue convocada la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, conducida por el diputado Bruno Sarubi, con la finalidad de comenzar el debate del proyecto Presupuesto 2026 (Expediente 28.722).

“Se trata quizás del presupuesto más ambicioso en inversión en infraestructura de la historia de la provincia”, anunció el gobernador Rogelio Frigerio en la presentación del día 15 del corriente.

Para la ocasión fueron convocados la Secretaria de Presupuesto y Finanzas de Entre Ríos, Mariela Volpe; el Director Ejecutivo de la Oficina Provincial de Presupuesto, Hugo Zubillaga; el Director Adjunto de Erogaciones e Inversión Pública, Sebastián Baia; al Coordinadora General del Ministerio de Hacienda, Lorena Kozak; el Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio, Luciano Rotman; y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Gustavo Vergara. En tanto, se e hizo extensiva la participación a todos los legisladores y las legisladoras de ambas Cámaras que deseen asistir a la convocatoria.

LEER MÁS: Frigerio presentó el Presupuesto 2026 con un ambicioso plan de obras públicas

El proyecto

El proyecto de presupuesto para la administración provincial expresa la “consolidación de recursos, y la correspondiente asignación de los gastos, poniendo de manifiesto su importancia fundamental, tanto desde el punto de vista de la transparencia de la gestión de gobierno, así como su empleo como herramienta de la política económica y social, y de previsibilidad para el resto de los actores económicos”, según la nota de presentación

También se indica que para la confección se tomaron en consideración las variables macroeconómicas que surgen del marco macro – fiscal “elaborado por el gobierno nacional, conforme lo establecido por el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, estimaciones éstas, contenidas en el proyecto de presupuesto nacional para el ejercicio 2026 recientemente elevado” y en discusión en el Congreso de la Nación.

Se proyectan erogaciones de seis billones cuatrocientos cuarenta y seis mil nueve millones cientos dos mil ($6.446.009.102.000.-) con destino a los gastos corrientes y de capital. De ese total $2.702.981.25000 son gastos de personal. La planta permanente de cargos es de 67.511 cargos y son 340526 las horas cátedra.

En cuanto a personal temporario se habilita un cupo de 3.324 cargos y un límite máximo de 31.364 horas cátedra.

Inversión en Infraestructura

Se destinarán "casi un billón de pesos para recuperar la transitabilidad de nuestras rutas y caminos", financiado "en parte con recursos propios y, en gran medida, por organismos multilaterales de crédito, una vez que pudimos obtener el aval soberano del Gobierno nacional". "Vamos a hacer obras en cada rincón de la provincia, interviniendo el cien por ciento de las rutas, de los hospitales y de las escuelas, con absoluta independencia del color partidario de quien circunstancialmente esté a cargo de los gobiernos locales", afirmó Frigerio, al señalar que actualmente los trabajos ejecutados ya alcanzan un tercio del total previsto.

El Gobernador destacó que este plan es posible gracias a que la gestión volvió "a sostener el equilibrio de las cuentas públicas en un año muy difícil en términos de ingresos, con una caída superior a la registrada en 2024". Recordó, además, que ese contexto no impidió "poner en marcha todas las obras -muchas de las cuales encontramos abandonadas-, disminuir la presión impositiva y cumplir, con enorme esfuerzo, con los vencimientos de deuda que nos dejaron las gestiones anteriores".

Además anunció que, en paralelo al Presupuesto 2026, se enviará "un proyecto de ley de Obras Públicas que no solo modifica la forma en que el gobierno puede contratar obra pública -incorporando la posibilidad de que lo haga el sector privado-, sino que también plantea una política de Estado para que estas obras se prioricen de una vez y para siempre".

Entre Ríos Cámara de Diputados Presupuesto 2026
